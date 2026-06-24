Подросток на автомобиле насмерть сбил женщину в Махачкале

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По данным МВД, за рулем автомобиля Hyundai Solaris находился 16-летний местный житель, не имеющий права управления машиной. Он «выехал на тротуар и совершил наезд на 53-летнюю жительницу Махачкалы, находившуюся на тротуаре». Женщина скончалась на месте от полученных травм, передает РИА «Новости».

В салоне машины вместе с водителем находились подростки 14 и 16 лет, их доставили в медучреждение. Подросток заявил, что ехал из магазина домой, а родители, по его словам, не знали о поездке.

В Следственном управлении СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении водител по статье УК о нарушении лицом, не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в муниципальном округе Шатура 17-летний подросток без прав за рулем автомобиля съехал в кювет и совершил наезд на дерево, при этом погибла 17-летняя пассажирка и двое несовершеннолетних были госпитализированы.

Скрывавшийся от полицейских подросток на мотоцикле сбил женщину в Норильске.