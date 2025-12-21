Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Танкисты группировки «Восток» применяют новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладком в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В основе тактики – внезапные атаки танковой парой, последующий быстрый отход для перезарядки и смена позиции. По словам танкистов, такой маневр лишает противника возможности прицельного ответного удара и позволяет запутать ВСУ относительно направления следующей атаки.

Особенность новой схемы – тесная работа с беспилотниками: операторы БПЛА корректируют огонь танков, указывают новые цели и своевременно предупреждают о появлении угроз. Такой подход, по мнению военных, позволяет минимизировать риски и сохранять высокий темп наступления.

В пресс-службе Министерства обороны подчеркивают, что «маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике.

