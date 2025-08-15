В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.0 комментариев
Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50
Министерство национальной обороны Польши заказало крупную партию боевых и учебных снарядов для истребителей FA-50 производства Южной Кореи, сообщает интернет-портал Defence24 со ссылкой на замглавы Минобороны Павла Бейду.
Министерство национальной обороны Польши закупает 100 тыс. снарядов для пушек учебно-боевых самолетов FA-50, которые ранее были приобретены в Южной Корее, передает ТАСС со ссылкой на портал Defence24 и замглавы Минобороны Павла Бейду. По его словам, планируется купить 50 тыс. боевых и 50 тыс. учебных снарядов калибра 20 мм для авиационных пушек М197.
Контракт на поставку боеприпасов заключён с польской фирмой Mildat. По условиям соглашения, все снаряды должны быть поставлены на 23-ю базу тактической авиации в городе Минск Мазовецкий в течение одного года. Именно здесь базируются польские FA-50.
Ранее, в июне 2025 года, польское оборонное ведомство приобрело для этих самолётов 24 ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder на сумму около 8,5 млн евро. В 2022 году Польша заказала у Южной Кореи 48 учебно-боевых FA-50.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о риске банкротства министерства обороны, если не изменятся источники финансирования долгов. Польша увеличила производство артиллерийских снарядов в пять раз. Экономисты оценили потери Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.