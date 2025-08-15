Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство национальной обороны Польши закупает 100 тыс. снарядов для пушек учебно-боевых самолетов FA-50, которые ранее были приобретены в Южной Корее, передает ТАСС со ссылкой на портал Defence24 и замглавы Минобороны Павла Бейду. По его словам, планируется купить 50 тыс. боевых и 50 тыс. учебных снарядов калибра 20 мм для авиационных пушек М197.

Контракт на поставку боеприпасов заключён с польской фирмой Mildat. По условиям соглашения, все снаряды должны быть поставлены на 23-ю базу тактической авиации в городе Минск Мазовецкий в течение одного года. Именно здесь базируются польские FA-50.

Ранее, в июне 2025 года, польское оборонное ведомство приобрело для этих самолётов 24 ракеты класса «воздух-воздух» Sidewinder на сумму около 8,5 млн евро. В 2022 году Польша заказала у Южной Кореи 48 учебно-боевых FA-50.

