ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа пропавшего истребителя FA-50 в Букидноне

Tекст: Мария Иванова

ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50, который пропал с радаров и разбился 5 марта во время ночных маневров на юге страны, передает ТАСС.

Самолет был обнаружен в районе вулкана Калатунган в провинции Букиднон. В ВВС Филиппин отметили, что с глубоким сожалением и скорбью подтверждают гибель двух пилотов, находившихся на борту разбившегося самолета.

Пресс-секретарь ВВС Филиппин Мария Консуэло Кастильо сообщила, что истребитель FA-50 исчез с радаров во время тактических ночных операций, потеряв связь с другими самолетами. Обстоятельства инцидента выясняются, ведется расследование причин крушения. ВВС выразили соболезнования семьям погибших пилотов и пообещали оказать им необходимую помощь и поддержку.

Истребители FA-50 используются ВВС Филиппин с целью обучения пилотов и поддержки наземных операций. Эти самолеты были приобретены у Южной Кореи и активно эксплуатируются для различных боевых задач.