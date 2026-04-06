Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Минобороны Украины: Швеция передаст Киеву ПВО Tridon Mk2 на 400 млн евро
Швеция намерена выделить 400 млн евро на закупку для Украины мобильных систем ПВО Tridon Mk2, оснащенных 40-миллиметровой пушкой с дальностью до 12 км, сообщило украинское министерство обороны.
Отмечается, что на закупку современных систем противовоздушной обороны Tridon Mk2 Швеция выделит 400 млн евро – это почти треть нового пакета военной помощи, объем которого составляет 1,2 млрд евро. Пакет был анонсирован в феврале, передает РИА «Новости».
В министерстве добавили, что Tridon Mk2 – это мобильная система средней дальности. Она способна работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Ключевой особенностью комплекса является автоматическая 40-миллиметровая пушка Bofors 40 Mk4. По заявлению Минобороны Украины, эта пушка может поражать цели на расстоянии до 12 км и делает до 300 выстрелов в минуту.
Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон пообещал Украине европейский кредит.
