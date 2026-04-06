Минобороны Украины: Швеция передаст Киеву ПВО Tridon Mk2 на 400 млн евро

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что на закупку современных систем противовоздушной обороны Tridon Mk2 Швеция выделит 400 млн евро – это почти треть нового пакета военной помощи, объем которого составляет 1,2 млрд евро. Пакет был анонсирован в феврале, передает РИА «Новости».

В министерстве добавили, что Tridon Mk2 – это мобильная система средней дальности. Она способна работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Ключевой особенностью комплекса является автоматическая 40-миллиметровая пушка Bofors 40 Mk4. По заявлению Минобороны Украины, эта пушка может поражать цели на расстоянии до 12 км и делает до 300 выстрелов в минуту.

Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон пообещал Украине европейский кредит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания отправила пять ракет Patriot Украине на фоне дефицита ПВО. Испания под давлением НАТО и ЕС одобрила поставки ракет для ЗРК Patriot украинской армии.