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Белоусов наградил героев спецоперации медалями «Золотая Звезда»
Министр обороны России Андрей Белоусов передал высшие государственные награды страны военным, проявившим героизм и мужество при выполнении боевых задач.
Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной, сообщает Минобороны. «В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», – заявили в ведомстве.
Глава оборонного ведомства поздравил бойцов с получением наград. Он выразил благодарность за образцовое выполнение поставленных задач и пожелал им дальнейших успехов в службе.
В опубликованном министерством видеоролике показаны кадры награждения. Андрей Белоусов лично вручил «Золотые Звезды» полковнику Рамилю Фасхутдинову и старшему матросу Ивану Соботинскому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России Сергею Ярашеву.
В феврале глава ведомства наградил отличившихся бойцов именным огнестрельным оружием.
В прошлом году аналогичная торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной России.