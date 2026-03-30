Испания передала Украине пять ракет Patriot

Tекст: Мария Иванова

Правительство Испании передало Киеву пять ракет комплекса Patriot, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais и правительственные источники.

Издание отмечает, что поставка произошла на фоне острого дефицита систем противовоздушной обороны, связанного в том числе с конфликтом на Ближнем Востоке.

«Испания передала Украине пять ракет Patriot на фоне дефицита систем ПВО из-за войны вокруг Ирана», – пишет газета. По ее данным, речь идет о ракетах Patriot PAC-2, которые состоят на вооружении испанской армии. Стоимость одной ракеты оценивается в три–четыре миллиона долларов, вся партия тянет примерно на 15 млн евро.

Отмечается, что это не первая подобная поставка: в 2024 году Испания уже отправляла на Украину ракеты Patriot, однако их точное количество не раскрывалось. Восемнадцатого марта премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид направит Киеву 1 млрд евро военной помощи в 2026 году в рамках двусторонней поддержки.

Власти России считают, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в боевые действия, называя такую политику «игрой с огнем». В Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания под давлением НАТО и ЕС одобрила поставки ракет для ЗРК Patriot украинской армии. В мае 2024 года власти Испании пообещали Украине пакет военной помощи на 1,129 млрд евро, включая ракеты Patriot и 19 танков Leopard 2A4.

Министр обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими странами Евросоюза о передаче Киеву около 35 ракет Patriot PAC-3 на фоне острой нехватки таких боеприпасов на Украине.