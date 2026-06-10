Народный фронт отправит внедорожники в новые регионы для помощи военным и медикам

Tекст: Елизавета Шишкова

В гуманитарный груз вошли пять автомобилей повышенной проходимости — четыре УАЗа «Патриот» и один Mitsubishi. Техника передана из Москвы и будет задействована для решения широкого круга задач, включая эвакуацию раненых, медицинское сопровождение и перевозку маломобильных граждан, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

Как отметил руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Михаил Дымочка, своевременная доставка пострадавших к врачам имеет решающее значение. «Крайне важно доставлять раненых вовремя к ближайшему госпиталю, оказывать им высокотехнологичную помощь. Мы очень надеемся, что эти машины спасут как можно больше жизней», – подчеркнул руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Михаил Дымочка.

В Народном фронте обращают внимание, что внедорожники будут востребованы не только в интересах военнослужащих, но и для решения социальных задач. По словам представителя движения Екатерины Ткаченко, одной из наиболее острых проблем для людей с ограниченными возможностями остается транспортная доступность.

«Одна из основных проблем у маломобильных граждан – это транспорт. Это поездки на обследования, на протезирование, зачастую в Ростовскую область, то есть на большие расстояния. Запросы на такой транспорт поступают регулярно», – рассказала Екатерина Ткаченко.

Один из автомобилей уже передан запорожской региональной общественной организации «Общество инвалидов» в Мелитополе. Объединение насчитывает около ста участников, при этом два десятка активистов на постоянной основе оказывают помощь военнослужащим, участвуя в изготовлении маскировочных сетей, носилок и реализации гуманитарных инициатив.

Как отметила руководитель организации Альбина Демидова, новый транспорт позволит быстрее доставлять средства реабилитации тем, кто в них нуждается. Речь идет об инвалидных колясках, противопролежневых матрасах и других специализированных изделиях, необходимых людям с инвалидностью.

Переданные автомобили помогут повысить мобильность социальных служб и медицинских работников, а также расширят возможности оказания помощи военнослужащим и жителям новых регионов.