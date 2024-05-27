Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.0 комментариев
Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро
El Pais: Испания передаст Украине оружие на рекордные 1,1 млрд евро
Власти Испании пообещают Украине пакет военной помощи на рекордную сумму 1,129 млрд евро, сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.
27 мая президент Украины Владимир Зеленский в Мадриде встретится с королем Филиппом VI, а также с председателем правительства страны Педро Санчесом, с которым подпишет двустороннее соглашение по безопасности, включающее поставки партии ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, передает ТАСС.
Как пишет газета, часть оружия может быть направлена Украине до 30 июня, при этом много вооружения будет сделано испанскими компаниями, что отложит их поставку до завершения производства.
Ранее канал CNN Portugal сообщил, что Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию из-за «тяжелой внутренней ситуации ВСУ на фронте».