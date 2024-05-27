Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро

El Pais: Испания передаст Украине оружие на рекордные 1,1 млрд евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

27 мая президент Украины Владимир Зеленский в Мадриде встретится с королем Филиппом VI, а также с председателем правительства страны Педро Санчесом, с которым подпишет двустороннее соглашение по безопасности, включающее поставки партии ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, передает ТАСС.

Как пишет газета, часть оружия может быть направлена Украине до 30 июня, при этом много вооружения будет сделано испанскими компаниями, что отложит их поставку до завершения производства.

Ранее канал CNN Portugal сообщил, что Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию из-за «тяжелой внутренней ситуации ВСУ на фронте».