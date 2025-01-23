Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.8 комментариев
Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией
Российский Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил на территории страны украинские организации «Правый сектор*», «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус».
«Исковые требования удовлетворить», – цитирует судью РИА «Новости».
В 2014 году Верховный суд признал экстремистской и запретил деятельность организации «Правый сектор*». Также Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму.
Напомним, в декабре генпрокурор Игорь Краснов подал иск в Верховный суд о признании террористическими и запрете на территории страны украинских организаций «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная в России), «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ