Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Генпрокуратура потребовала признать «Правый сектор» террористической организацией
Верховный суд России 23 января 2025 года рассмотрит иск генпрокурора Игоря Краснова о признании террористическими и запрете на территории страны украинских организаций «Правый сектор*» (экстремистская организация, запрещенная в России), «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус».
Генеральная прокуратура требует признать украинские организации «Национально-освободительное движение «Правый сектор*», «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» террористическими и запретить их деятельность в России, сообщает РИА «Новости». Рассмотрение иска назначено на 23 января 2025 года и пройдет в Верховном суде.
Министерство юстиции уточнило, что административное дело по этому иску уже назначено к судебному разбирательству.
Генпрокурор Игорь Краснов выступил инициатором данного иска, подчеркивая, что эти организации являются военизированными формированиями на Украине.
Решение о признании организаций террористическими может иметь серьезные юридические последствия, включая полный запрет их деятельности на территории России. Ожидается, что 23 января Верховный суд вынесет решение по этому вопросу, что станет важным судебным прецедентом в рамках борьбы с терроризмом в России.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Help Heroes Of Ukraine, которая финансирует ВСУ, на территории страны.
Кромеп того ведомство признало нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, занимающейся сбором и анализом данных о действиях российских вооруженных сил и обеспечивающей украинским специалистам доступ к программам для информационных операций.
Министерство госбезопасности ЛНР в 2022 году сообщало об обнаружении документов и оборудования миссии ОБСЕ на базе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ