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Генпрокуратура признала Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России
Генпрокуратура признала организацию Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Help Heroes Of Ukraine, финансирующей ВСУ, на территории страны.
Генеральная прокуратура решила признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine, передает сайт ведомства.
Организация была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Она функционирует с главным представительством во Львове и отделениями в Киеве, Кременчуге и Николаеве.
Признанная нежелательной организация занимается сбором средств и отправкой снаряжения и экипировки подразделениям вооруженных сил Украины. Их деятельность финансируется за счет пожертвований, среди которых также есть средства от членов Конгресса США, политических и религиозных объединений этой страны.
Помимо финансовой поддержки, Help Heroes Of Ukraine снабжает украинских военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и личной защиты.
Напомним, ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, которая занимается сбором и анализом данных о действиях российских Вооруженных сил и обеспечивает украинским специалистам доступ к программам для информационных операций.
Кроме того, украинская неправительственная организация ZMINA была признана нежелательной на территории России из-за дискредитации внутренней и внешней политики страны.
До этого была признана нежелательной деятельность международной организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple).