Генпрокуратура признала Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России

Генпрокуратура признала организацию Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России

Tекст: Мария Иванова

Генеральная прокуратура решила признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine, передает сайт ведомства.

Организация была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Она функционирует с главным представительством во Львове и отделениями в Киеве, Кременчуге и Николаеве.

Признанная нежелательной организация занимается сбором средств и отправкой снаряжения и экипировки подразделениям вооруженных сил Украины. Их деятельность финансируется за счет пожертвований, среди которых также есть средства от членов Конгресса США, политических и религиозных объединений этой страны.

Помимо финансовой поддержки, Help Heroes Of Ukraine снабжает украинских военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и личной защиты.

Напомним, ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, которая занимается сбором и анализом данных о действиях российских Вооруженных сил и обеспечивает украинским специалистам доступ к программам для информационных операций.

Кроме того, украинская неправительственная организация ZMINA была признана нежелательной на территории России из-за дискредитации внутренней и внешней политики страны.



До этого была признана нежелательной деятельность международной организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple).