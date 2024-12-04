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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    13 комментариев
    4 декабря 2024, 10:21 • Новости дня

    Генпрокуратура признала нежелательным в России американский «Храм Сатаны»

    Tекст: Мария Иванова

    Генпрокуратура признала деятельность международной организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной, указывая на использование ими сатанинской символики для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержку экстремистских движений.

    Генпрокуратура России признала международную организацию The Satanic Temple нежелательной на территории страны, сообщает сайт ведомства.

    В ходе проверки выяснилось, что организация зарегистрирована в США в 2012 году и насчитывает 23 отделения в различных странах, включая Америку, Австралию и Германию. Количество последователей по всему миру превышает 10 млн человек.

    Согласно официальным документам, цели The Satanic Temple заключаются в «борьбе за справедливость и гражданские свободы, а также в воспитании человеколюбия и проведении научных исследований». Однако на практике организация занимается продвижением оккультной идеологии и использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.

    Организация также обвиняется в поддержке экстремистских и террористических движений, негативных высказываниях о специальной военной операции и призывах к свержению конституционного строя в России. На сайте The Satanic Temple размещена информация о поддержке ВСУ.

    Ранее Генеральная прокуратура признала украинскую неправительственную организацию ZMINA нежелательной на территории России из-за дискредитации внутренней и внешней политики страны.

    До этого надзорное ведомство объявило нежелательной деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, объединяющей более 200 участников интеллектуальных игр по всему миру,

    Также Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.

    3 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Президент Южной Кореи ввел военное положение

    Президент Южной Кореи ввел военное положение из-за угрозы импичмента

    Президент Южной Кореи ввел военное положение
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране, пишет агентство Ренхап.

    Это решение было принято после экстренного совещания, которое президент провел в своем офисе ночью, передает РИА «Новости».

    По данным Ренхап, поводом для этого шага стала угроза паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Также в сообщении указывается, что мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР.

    На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обсудив совместные меры безопасности в ответ на возможное сотрудничество России и КНДР.

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    3 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу»
    Царев объяснил удар «Орешником» по «Южмашу»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

    Царев в интервью «Царьграду» высказал предположение, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара баллистической ракетой «Орешник». По его словам, на предприятии сохранялось производство корпусов ракет для украинской армии, что и послужило одной из причин атаки.

    Царев отметил, что «Южмаш» был построен еще в советское время с учетом возможности ядерного удара. Он подчеркнул, что под предприятием существуют серьезные бетонные укрытия, что делает его устойчивым к обычным бомбардировкам.

    «В прошлом завод производил одну ракету «Сатана» в течение трех суток, а маленькие ракеты буквально «штамповали как пирожки», – рассказал Царев. В настоящее время, по его словам, производство корпусов ракет на «Южмаше» продолжается, причем они собираются из запчастей, которые приходят из Британии, а затем получают украинские наименования вроде «Нептун».

    Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 21:08 • Новости дня
    Объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России

    Тринадцать международных брендов анонсировали выход на рынок розницы в России

    Объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Старший директор CORE.XP Марина Малахатько сообщила о планах 13 международных брендов выйти на российский рынок, при этом семь из них являются представителями европейских стран.

    По словам Малахатько, среди этих компаний 10 специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Причем семеро из них представляют европейские страны, пишет ТАСС.

    Она подчеркнула, что компании соблюдают конфиденциальность при согласовании сделок, что затрудняет прогнозирование точных сроков их выхода на рынок. Ожидается, что общее количество новых иностранных брендов в России сохранится на уровне 2023-2024 годов и составит 25 компаний.

    Малахатько также отметила, что большинство компаний предпочитает выходить на рынок с партнерами, а наибольшую активность проявляют небольшие семейные предприятия.

    C 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. В числе пострадавших оказались автомобильная и авиационная промышленности.


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    3 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинские политики начали готовиться к смене власти

    На Украине начали создавать политические альянсы против Зеленского

    Украинские политики начали готовиться к смене власти
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине началась активная подготовка к возможной смене власти, создаются альянсы и планируются медиакампании, стремящиеся к сближению с окружением Дональда Трампа, пишет издание «Страна.ua».

    Как передает РИА «Новости», на Украине политические круги начали активно готовиться к смене власти. В тексте публикации говорится: «Все начали дружно интриговать против Зеленского, искать выходы на близкое окружение Трампа. Создаются альянсы, планируются медиакампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти».

    Согласно источнику, политические проекты направлены на сближение с окружением бывшего президента США Дональда Трампа, что является частью стратегического изменения политической обстановки в стране. Это связано с ожиданием серьезных изменений в руководстве Украины.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин отметил, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Рады.

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    3 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Фетисов назвал виновных в нейтральном статусе российских спортсменов
    Фетисов назвал виновных в нейтральном статусе российских спортсменов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обвинил спортивных чиновников в том, что они допустили выступление российских спортсменов в нейтральном статусе, что позволило обращаться с ними без должного уважения.

    В интервью RuTube-каналу Романа Костомарова, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил мнение, что российские спортивные чиновники несут ответственность за то, что отечественные атлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе. По словам Фетисова, это стало «нашей ошибкой», так как позволило международным организациям обращаться с российскими спортсменами без должного уважения, сообщает Lenta.ru.

    «Я считаю, это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться», – заявил Фетисов. Он подчеркнул, что не поехал бы на международные соревнования в нынешней обстановке, и выразил недовольство сложившейся ситуацией.

    12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от участия в международных делах до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав ОКР представителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Такое отстранение предполагает, что ОКР временно не будет выполнять функции национального олимпийского комитета и не будет получать финансирование от олимпийского движения,.

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    3 декабря 2024, 19:43 • Новости дня
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе города Ленска в Якутии очевидцы засняли на видео падение астероида, которое сопровождалось яркой вспышкой, освещающей ночное небо.

    Согласно сообщениям очевидцев, астероид упал в районе Ленска. На кадрах запечатлена яркая вспышка в результате падения небесного тела.

    Во вторник профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский сообщил об ожидаемом падении астероида на территорию России. Сообщалось, что оно ожидается в районе Олекминска и Ленска в Якутии.

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    3 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Стал известен размер вменяемых арестованным топ-менеджерам РЖД взяток

    Tекст: Евгения Караваева

    Заместителей начальников дирекции закупок РЖД обвинили в получении взяток в особо крупном размере на сумму 105 млн рублей.

    Два топ-менеджера компании «Российские железные дороги» (РЖД) были уличены в получении крупных взяток, сообщает ТАСС. Речь идет о заместителях начальника центральной дирекции закупок и снабжения Олеге Кириллове и Алексее Савченко, которым предъявлены соответствующие обвинения.

    Представитель правоохранительных органов рассказал, что сумма взяток, вменяемых Кириллову и Савченко, составляет порядка 105 млн рублей. Ранее об этом деле сообщала пресс-служба Черемушкинского суда Москвы, который еще в феврале 2024 года арестовал обвиняемых, однако деталей обвинений тогда не раскрывали.

    Расследование дела продолжается.

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    3 декабря 2024, 12:59 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга

    Участник программы «Время героев» Королев получил должность в правительстве Петербурга

    Участник программы «Время героев» получил должность в правительстве Петербурга
    @ времягероев.рф

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Николай Королев получил должность в правительстве Петербурга, он назначен на пост зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города.

    Капитан 2-го ранга Николай Королев, участник первого потока программы «Время героев», назначен зампредом комитета по вопросам законности. Королев прошел стажировку под руководством губернатора Александра Беглова в рамках программы, передает РАПСИ.

    Королев отметил, что участие в программе «Время героев» позволило ему освоить новые знания и навыки. По его словам, обучение в Президентской академии способствует раскрытию управленческого потенциала каждого участника. Он добавил, что синергия практических навыков и знаний, а также уникальный опыт участников СВО, открывают новый подход к решению задач.

    Королев родился в Ленинграде в 1982 году. В 2005 году он окончил Военно-морской инженерный институт и с тех пор служит в Вооруженных силах РФ. С 2017 года он несет службу на Балтийском флоте. Был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» Павел Якушев получил должность советника в госкорпорации «Росатом».

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    3 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    Грузия выразила протест странам Прибалтики из-за санкций против официальных лиц

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны во вторник в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В числе тех, против кого были введены санкции, оказались почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Причиной стали якобы нарушения прав человека и откат от демократии.

    В МИД Грузии заявили, что это решение «не отвечает рамкам партнерских отношений между странами». Также было отмечено, что Грузия привержена международным нормам и ее государственные органы действуют в рамках Конституции Грузии и международных стандартов для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка.

    В МИД Грузии подчеркнули, что Грузия продолжает процесс евроинтеграции и считает неприемлемыми заявления против ее государственых институтов.

    Ранее Эстония, Литва и Латвия совместно приняли решение санкционировать около 10 грузинских официальных лиц, запретив им въезд в эти страны.

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    3 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Захарова назвала Литву «пониженной и оскорбленной»

    Захарова прокомментировала понижение статуса Литвы на заседании ОБСЕ из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство решением Литвы понизить статус на заседании ОБСЕ из-за участия главы российского дипведомства Сергея Лаврова, заявив, что это не является настоящим протестом.

    Захарова сообщила, что литовская сторона решила отправить на мероприятие не министра иностранных дел, а директора Департамента по делам ООН, международных организаций и прав человека Расму Рамошкайте в знак протеста против присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

    «Какой же это протест. Протест – это вовсе не приехать. А так они просто пониженные и сами собой оскорбленные. Так и запишем», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    4 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

    Семеро военных президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, которые вошли на их позиции.

    Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен российским войскам в районе Великой Новоселки, сообщает ТАСС. По словам самих украинских военных, они сложили оружие после того, как российские бойцы вошли на их позиции.

    На данный момент плененные солдаты находятся в безопасности. Российская сторона оказывает им всю необходимую помощь, отмечает источник.

    Ранее в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции, когда его товарищ ушел за провиантом.

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

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    3 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину

    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием

    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны изучают возможность отправки своих военных на Украину для мониторинга условий прекращения огня, если соглашение будет достигнуто, пишет агентство AFP.

    По информации источников AFP, некоторые европейские страны обсуждают возможность отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий возможного прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что обсуждения ведутся на уровне отдельных стран, а не в рамках Североатлантического альянса. Обсуждение не связано с предстоящим заседанием НАТО, которое запланировано на 3-4 декабря, говорится в материале.

    Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, подчеркнув, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.

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    3 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста дошкольников

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе призвал президента Саломе Зурабишвили не вовлекать детей в уличные протесты в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надеемся, что после школ вы не призовете детские сады участвовать в акциях протеста», – заявил он.

    ГПЦ в своем заявлении призвала «президента Грузии и других лиц проявлять больше ответственности в эти напряженные дни». Патриархия отметила, что призыв Зурабишвили «крайне тревожен».

    Церковь также отметила, что распространяются кадры, как различные лица в школах призывают учащихся на акции. «Это вызывает справедливый протест, полностью неприемлемо и должно немедленно прекратиться», – заявила ГПЦ.

    Кроме того, ГПЦ раскритиковала заявление Зурабишвили о том, что стражи порядка действуют на митингах в состоянии наркотического опьянения. «Это дискредитирует правоохранительные органы, ведет к поляризации», – отметили там.

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    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. «Детей приводят на насильственные акции протеста. В эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», – заявил он.

    Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях.

    Коментарии (15)
    3 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО 20 систем ПВО
    Украина срочно запросила у НАТО 20 систем ПВО
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к НАТО за помощью в предоставлении 20 систем противовоздушной обороны, включая Hawk и NASAMS.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости срочного предоставления НАТО 20 систем противовоздушной обороны, чтобы предотвратить энергетический блэкаут, сообщает «Газета.Ru».

    По его словам, Украина уже уведомила партнеров о своих потребностях и получила положительный отклик. «Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута», – сказал Сибига.

    Министр отметил, что обсудит на встрече глав МИД стран НАТО ситуацию в энергетическом секторе Украины после последней ракетной атаки России. Он подчеркнул, что Россия стремится лишить страну возможности производить электроэнергию, поэтому Украине необходима значительная поддержка и солидарность международных партнеров.

    Сибига выразил благодарность союзникам за быструю реакцию на запрос и подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление так называемого воздушного щита. В случае получения систем ПВО, ВСУ смогут более эффективно защищать критически важные объекты энергетической инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил о помощи Украине на сумму 62 млрд долларов при президенте Джо Байдене, Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов, а Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды.

    Коментарии (24)
    4 декабря 2024, 03:01 • Новости дня
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

    «Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».

    Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.

    Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

    «Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    Планы НАТО и Зеленского начали конфликтовать

    Офис Зеленского повышает требования для начала дипломатического урегулирования конфликта. Еще в октябре «план победы» Украины предусматривал лишь приглашение в НАТО и гарантии безопасности для страны от западных государств. Теперь же Киев настаивает на полноценном вступлении в альянс. Однако эта позиция отличается от воззрений будущей администрации Дональда Трампа на прекращение боевых действий и создает проблемы внутри альянса. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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