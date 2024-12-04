Генпрокуратура признала нежелательным в России американский «Храм Сатаны»

Tекст: Мария Иванова

Генпрокуратура России признала международную организацию The Satanic Temple нежелательной на территории страны, сообщает сайт ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что организация зарегистрирована в США в 2012 году и насчитывает 23 отделения в различных странах, включая Америку, Австралию и Германию. Количество последователей по всему миру превышает 10 млн человек.

Согласно официальным документам, цели The Satanic Temple заключаются в «борьбе за справедливость и гражданские свободы, а также в воспитании человеколюбия и проведении научных исследований». Однако на практике организация занимается продвижением оккультной идеологии и использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.

Организация также обвиняется в поддержке экстремистских и террористических движений, негативных высказываниях о специальной военной операции и призывах к свержению конституционного строя в России. На сайте The Satanic Temple размещена информация о поддержке ВСУ.

Ранее Генеральная прокуратура признала украинскую неправительственную организацию ZMINA нежелательной на территории России из-за дискредитации внутренней и внешней политики страны.

До этого надзорное ведомство объявило нежелательной деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, объединяющей более 200 участников интеллектуальных игр по всему миру,

Также Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.