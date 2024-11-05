Генпрокуратура признала нежелательной деятельность лихтенштейнской IAIS в России

Tекст: Мария Иванова

Генпрокуратура приняла решение о запрете деятельности лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele (IAIS) на территории страны, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, организация распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию российской власти и политики.

IAIS объединяет более 200 участников из Европы, Азии и Северной Америки, играющих в спортивные версии таких интеллектуальных игр, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и других. Однако, по мнению Генпрокуратуры, действия организации противоречат заявленным целям и угрожают национальной безопасности России. Решение о признании организации нежелательной означает, что ее деятельность на территории России должна быть прекращена, а любое сотрудничество с ней может привести к административной или уголовной ответственности.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации YPO из-за продвижения политики недружественных государств и поддержки ЛГБТ-сообщества, а до этого признала нежелательной деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.