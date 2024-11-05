  • Новость часаПутин объяснил планы Запада нанести стратегическое поражение России незнанием истории
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    Выборы в США дали старт ползучей гражданской войне
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    Вучич назвал отличие России от Запада
    Эксперт спрогнозировал масштабное наступление в Запорожской области
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    Дробницкий: Судьба выборов в США решится в шести штатах
    Кремль отказался считать выборы в Молдавии демократическими
    Генпрокуратура решила оспорить арест имущества России в Финляндии
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    19 комментариев
    5 ноября 2024, 14:51 • Новости дня

    Генпрокуратура признала нежелательной деятельность лихтенштейнской IAIS в России

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, которая объединяет более 200 участников интеллектуальных игр по всему миру.

    Генпрокуратура приняла решение о запрете деятельности лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele (IAIS) на территории страны, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, организация распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию российской власти и политики.

    IAIS объединяет более 200 участников из Европы, Азии и Северной Америки, играющих в спортивные версии таких интеллектуальных игр, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и других. Однако, по мнению Генпрокуратуры, действия организации противоречат заявленным целям и угрожают национальной безопасности России. Решение о признании организации нежелательной означает, что ее деятельность на территории России должна быть прекращена, а любое сотрудничество с ней может привести к административной или уголовной ответственности.

    Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации YPO из-за продвижения политики недружественных государств и поддержки ЛГБТ-сообщества, а до этого признала нежелательной деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.

    4 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей

    Боррель перепутал Южную Корею с Японией на переговорах в Сеуле

    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей
    @ Alberto Paredes/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время своей поездки в Азию Жозеп Боррель на переговорах в Сеуле ошибочно назвал Южную Корею Японией, что вызвало смех среди присутствующих представителей южнокорейского правительства.

    На встрече с представителями южнокорейского правительства Боррель заявил: «Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», сообщает РИА «Новости». Эта ошибка вызвала смех среди южнокорейских делегатов.

    После замечания одного из членов европейской делегации Боррель быстро исправил свою ошибку и извинился, добавив: «Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Жозеп Боррель сообщал о первом в истории партнерстве Евросоюза и Японии в области обороны и безопасности с азиатской страной на конференции в Токио.

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    4 ноября 2024, 21:01 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «Времени героев» Первышова врио главы Тамбовской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил экс-мэру Краснодара, ветерану СВО, выпускнику I потока образовательной программы «Время героев» Евгению Первышову пост врио губернатора Тамбовской области.

    Путин обсудил предложение о назначении Первышова на пост временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области. В ходе встречи Путин сказал Первышову, что знает о его ознакомлении с предложением и интересуется его мнением об этом, сообщает ТАСС.

    Первышов подтвердил, что согласен с предложением возглавить Тамбовскую область. Он отметил, что уже ознакомлен с данной инициативой и готов приступить к исполнению обязанностей.

    Путин подписал указ о назначении Первышова вместо прежнего губернатора Максима Егорова, который покинул пост по собственному желанию.

    Первышов, ранее занимавший пост мэра Краснодара и принимавший участие в СВО, будет временно исполнять обязанности до избрания нового главы региона.

    Первышов Уроженец Кубани. Имеет опыт работы на руководящих должностях в системе регионального управления: как в исполнительных, так и в представительных органах власти. В течение почти пяти лет возглавлял крупный «город-миллионник» (Краснодар). Имеет успешный опыт участия в общественно-политических кампаниях федерального значения: в 2021 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе и прошел в Государственную Думу VIII созыва. Осенью 2022 года добровольцем отправился в зону СВО, где проходил службу в БАРС «Каскад» / ГРОМ «Каскад». Впоследствии продлевал контракт на прохождение службы в зоне СВО. Кавалер ордена Мужества. Отец четверых детей.

    Первышов – выпускник I потока образовательной программы «Время героев». В рамках обучения проходил стажировку в Правительстве Москвы (как в центральном аппарате, так в территориальных органах управления).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в июне пообещал сделать предложение по работе Дмитрию Первышову, который в 2022 году, будучи депутатом Госдумы, отправился на специальную военную операцию на Украине.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    5 ноября 2024, 09:19 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной

    У алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип

    Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф, согласно медицинским тестам, обладает признаками мужского организма, что выяснилось в ходе проверок в больницах Алжира и Франции.

    Французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил, что олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф фактически является мужчиной, передает РИА «Новости».

    Согласно результатам медицинских тестов, проведенных в 2023 году, у Хелиф обнаружены тестикулы и «микропенис», а также отсутствует матка. Исследования также показали, что у нее мужской кариотип XY и уровень тестостерона, характерный для мужчин, наряду с дефицитом альфа-5-редуктазы второго типа, который является генетической аномалией.

    Медицинские данные были собраны из больниц Алжира и Франции. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Хелиф в женском турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК также допустил к соревнованиям спортсменку из Тайваня Линь Юйтин. Обе спортсменки не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, который показал повышенный уровень тестостерона в их организмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, алжирская и тайваньская боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые не прошли гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже, а тайваньская боксерша Линь Юйтин одержала победу в финале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже, при этом боксерша Хелиф обвинила Илона Маска и Джоан Роулинг в кибербуллинге.

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    4 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Иммунолог назвал симптомы вируса Коксаки

    Иммунолог Жемчугов рассказал о распространении и симптомах вируса Коксаки в России

    Иммунолог назвал симптомы вируса Коксаки
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о распространении вируса Коксаки в детсадах и школах России, отметив основные симптомы и пути заражения этой инфекцией.

    Жемчугов прокомментировал ситуацию с ростом жалоб на вирус Коксаки в российских детсадах и школах, пишет RT. Жемчугов отметил, что инфекция, известная как «кишечный грипп», проявляется высокой температурой, болями в мышцах, рвотой и диареей. Это особенно опасно для маленьких детей, так как может вызвать осложнения, такие как менингит или воспаление сердца.

    Жемчугов пояснил, что вирус Коксаки может распространяться различными путями, включая контактный и воздушно-капельный, особенно через кашель и чихание. Он добавил, что такие вспышки характерны для осени, когда люди возвращаются из отпусков и обмениваются инфекциями в школах и детсадах.

    Специалист рекомендовал соблюдать меры предосторожности, такие как частое мытье рук и употребление только проверенной воды на курортах. Он подчеркнул важность быстрого тестирования на вирус при появлении первых симптомов, поскольку сыпь, вызванная Коксаки, может быть также признаком других инфекций, таких как корь и ветрянка.

    Жемчугов заключил, что в случае болезни следует немедленно обращаться к врачу и избегать повышения температуры, чтобы предотвратить осложнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в Краснодарском крае, но вспышки заболеваемости нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Роспотребнадзор усилил контроль за утренними фильтрами в школах и детсадах в связи с появившимися сообщениями о вирусе Коксаки в регионах России.

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    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    4 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине

    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине

    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Германии, подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что вскоре второй завод будет завершен и начнет работу.

    «Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершен и второй», – отметил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что второй завод станет важной частью инфраструктуры для производства вооружений на территории Украины.

    Ранее было сообщено, что первый завод Rheinmetall, открытый в текущем году, занимается выпуском и ремонтом бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx, а глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта. Завод немецкого концерна Rheinmetall, расположенный на Украине, считается законной военной целью для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


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    5 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Вучич назвал отличие России от Запада

    Вучич подчеркнул, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово

    Вучич назвал отличие России от Запада
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что основное отличие России от западных стран для него заключается в том, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что основное отличие между Западом и Россией состоит в том, что Россия никогда не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию, передает Ura.Ru.

    Вучич в интервью телеканалу Happy TV подчеркнул: «Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово».

    При этом Вучич отметил, что Сербия следует европейскому пути развития, стремясь интегрироваться в структуры Европейского союза. Несмотря на это, Вучич подчеркнул необходимость поддержания традиционно крепких связей с Китаем и Россией. Он подчеркнул, что сбалансированная внешняя политика является приоритетом для Сербии, что позволяет стране отстаивать свои интересы на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в США будут судьбоносными, так как они окажут значительное влияние на международную политику. Вучич рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине и различные аспекты двусторонних отношений. Президент Сербии сообщил, что он не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском.

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    5 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США

    В проголосовавшем первым Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по три голоса на выборах в США

    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

    В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное количество голосов на открывшихся выборах в США. Оба кандидата набрали по три голоса, что подтвердило последние опросы о напряженности борьбы. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу, передает ТАСС.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча голосуют первыми в стране. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Выборы 5 ноября включают не только президентскую гонку, но и выборы трети Сената, всей Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.

    Дональд Трамп, бывший 45-й президент США, пытается вернуться в Белый дом после поражения в 2020 году от Джо Байдена. Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года, представляет Демократическую партию в предстоящей гонке.

    Напомним, заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

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    5 ноября 2024, 04:21 • Новости дня
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой

    Ветеран ГРУ Винокуров рассказал о разработке Столтенберга советской разведкой под псевдонимом Стеклов

    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать, сообщил ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, бывший Генсек НАТО Столтенберг в конце 1980-х – начале 1990-х годов контактировал с представителями советской внешней разведки, но отказался сотрудничать, сообщив о своих контактах норвежским службам безопасности, передает РИА «Новости».

    Как отметил Столтенберг, в молодости он встречался с представителем советской разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его на свою сторону. Однако, по словам Винокурова, все было в точности наоборот.

    Напомним, ранее ветеран ГРУ рассказал, что основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье.

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    5 ноября 2024, 10:34 • Новости дня
    Российские ноутбуки обогнали американские по продажам

    «Коммерсант»: Ноутбуки из России заняли 11,6% рынка, обойдя американские бренды с 10%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские производители ноутбуков впервые заняли более 11% рынка, обойдя американские бренды, чья доля в 2023 году снизилась до 10%.

    Как сообщает «Коммерсант», в России за период с января по середину октября 2023 года было продано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей. Продажи в денежном выражении увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом, а в количественном – на 6%.

    Российские ноутбуки увеличили свою рыночную долю до 11,6%, обойдя американские бренды, такие как Apple, Dell и HP, чья совокупная доля не превышает 10% от всех проданных устройств. В 2022 году на американские бренды приходилось 30% рынка, а на российские – только 4%.

    Ведущие позиции на российском рынке ноутбуков по-прежнему занимают китайские и тайваньские бренды. Asus и Lenovo, в частности, обеспечивают 70–72% продаж, оставаясь главными игроками в этом сегменте в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа компаний ICL открыла новый завод на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана, став одним из крупнейших в России предприятий по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники.

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    5 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Трамп признал возможность поражения на выборах

    Трамп заявил о возможности проигрыша на выборах, но отметил преимущество над Харрис

    Трамп признал возможность поражения на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп выразил уверенность в своем преимуществе на выборах, но допустил возможность поражения, отметив, что победителя, вероятно, назовут уже в ночь голосования.

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на свое значительное преимущество, не исключает возможность проигрыша на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

    В интервью ABC он отметил, что неожиданности могут случиться, но выразил уверенность в своем лидерстве над Камалой Харрис, представителем Демократической партии. «Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить..., но будет интересно», – сказал Трамп.

    Трамп также высказал мнение, что результаты выборов станут известны уже к ночи голосования. На предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября, Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как Демократическую – Камала Харрис.

    Тем временем американский комик и телеведущий Джо Роган выразил поддержку Трампу, отмечает ТАСС. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Роган выложил фрагмент интервью для подкаста The Joe Rogan Experience, в котором предприниматель Илон Маск приводит «самые убедительные» аргументы в пользу Трампа. «Я согласен с ним на все сто. К сведению, да, это поддержка Трампа», – отметил Роган.

    Подкаст The Joe Rogan Experience считается одним из самых популярных в стриминговом сервисе Spotify и насчитывает более 18 млн подписчиков на YouTube. Поддержка Рогана может оказать значительное влияние на предвыборную кампанию Трампа, учитывая его широкую аудиторию и влияние в медийной среде.

    На выборах 5 ноября Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а Демократическую – вице-президент Камала Харрис. Во многих штатах США уже началось досрочное голосование.

    Отметим, что в американском городке Диксвилл-Нотч, который традиционно открывает всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, подчеркивая напряженность предстоящей избирательной гонки.

    Ранее Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что он сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис, что перекликается с его предыдущей кампанией против Джо Байдена.

    Коментарии (8)
    5 ноября 2024, 08:18 • Новости дня
    Newsweek: В Брянской области убит наемник из США Кори Навроцки

    Newsweek: В ликвидированной ДРГ в Брянской области был американский наемник Навроцки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брянской области при попытке прорыва разведывательно-диверсионной группы погиб американский наемник, ветеран морской пехоты США Кори Навроцки, который служил в рядах украинских вооруженных сил, пишет Newsweek.

    Американский наемник, ветеран морской пехоты Кори Навроцки, был убит при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область, сообщает Newsweek.

    Ранее издание Northpennnow из Пенсильвании, родного штата погибшего, первым сообщило о его гибели. В материале отмечалось, что Навроцки, житель Лансдейла, служил добровольцем в составе вооруженных сил Украины и дважды удостаивался медали «Пурпурное сердце», передает РИА «Новости».

    Согласно информации из личного дела Навроцки, бывший сержант артиллерии имел за плечами 20-летний опыт службы в морской пехоте США. Его служебный путь включал участие в миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. В 2021 году он вышел в отставку, а в сентябре 2023 года получил военный билет в Киеве, прибыв на Украину.

    Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, на своей странице в соцсетях выразила глубокую скорбь по поводу гибели сына. Она подтвердила, что он погиб на Украине. «С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине», – сказала она в своем сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской диверсионной группы в Брянской области, а также сообщила, что эта группа состояла из кадровых военных НАТО, о чем заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    Коментарии (13)
    5 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цехам производства ракетного вооружения и объектам энергетики, которые обеспечивают украинскую армию, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также под удар попали скопления личного состава и техники противника в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны России сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35 тыс. 275 беспилотников, 585 ЗРК, 19 тыс. 52 танка и других бронемашин. Также уничтожены 1484 машины РСЗО, 17 тыс. 355 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ране Минобороны сообщало, что российские Вооруженные силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Глава комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    До этого Рогов заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных.

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    4 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    Глава МИД Венгрии уличил Запад в скрытой торговле с Россией вопреки санкциям
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

    «Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать», – сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия значительно увеличила экспорт нефти в Индию, откуда Германия теперь закупает больше нефти. В то же время, как отметил министр, западноевропейские страны заявляют, что не покупают российский газ, хотя объемы СПГ из России в Европу продолжают расти.

    Сийярто также указал на лицемерие западных политиков, которые публично выступают против российских энергоносителей, но за закрытыми дверями заключают сделки с Россией. Он подчеркнул, что такие действия противоречат провоенной риторике, распространяемой этими странами.

    Ранее депутат ФРГ Штеффен Котре заявил, что отказ Германии от закупок российской энергии негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.

    2 ноября бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми.

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