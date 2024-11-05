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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность лихтенштейнской IAIS в России
Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, которая объединяет более 200 участников интеллектуальных игр по всему миру.
Генпрокуратура приняла решение о запрете деятельности лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele (IAIS) на территории страны, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, организация распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию российской власти и политики.
IAIS объединяет более 200 участников из Европы, Азии и Северной Америки, играющих в спортивные версии таких интеллектуальных игр, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и других. Однако, по мнению Генпрокуратуры, действия организации противоречат заявленным целям и угрожают национальной безопасности России. Решение о признании организации нежелательной означает, что ее деятельность на территории России должна быть прекращена, а любое сотрудничество с ней может привести к административной или уголовной ответственности.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации YPO из-за продвижения политики недружественных государств и поддержки ЛГБТ-сообщества, а до этого признала нежелательной деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.