Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».0 комментариев
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации YPO
Деятельность международной организации YPO признана нежелательной в России Генпрокуратурой из-за продвижения политики недружественных государств и поддержки ЛГБТ-сообщества.
Речь идет о международной организации Young Presidents Organization, эта структура участвует в продвижении недружественной политики по российско-украинскому конфликту и поддерживает деятельность ЛГБТ-сообщества, сообщили в ведомстве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
YPO зарегистрирована в США и представляет собой закрытое бизнес-сообщество, нацеленное на вовлечение молодых бизнесменов в социальные проекты для подготовки будущих лидеров общественного мнения в интересах США. Организация способствует перемещению перспективных специалистов на Запад и развитию протестной активности в России.
Деятельность YPO ориентирована на воспитание российской молодежи в духе доминирования западных стран и закрыта от внешнего контроля. Организация активно взаимодействует с силовыми структурами США и другими организациями, чья деятельность также признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда Джорджа Клуни и польской организации Belsat в России.