Tекст: Алексей Дегтярев

Речь идет о международной организации Young Presidents Organization, эта структура участвует в продвижении недружественной политики по российско-украинскому конфликту и поддерживает деятельность ЛГБТ-сообщества, сообщили в ведомстве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

YPO зарегистрирована в США и представляет собой закрытое бизнес-сообщество, нацеленное на вовлечение молодых бизнесменов в социальные проекты для подготовки будущих лидеров общественного мнения в интересах США. Организация способствует перемещению перспективных специалистов на Запад и развитию протестной активности в России.

Деятельность YPO ориентирована на воспитание российской молодежи в духе доминирования западных стран и закрыта от внешнего контроля. Организация активно взаимодействует с силовыми структурами США и другими организациями, чья деятельность также признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда Джорджа Клуни и польской организации Belsat в России.