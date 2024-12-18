Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию Recorded Future
Генпрокуратура запретила в России американскую организацию Recorded Future
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, которая занимается сбором и анализом данных о действиях российских вооруженных сил и обеспечивает украинским специалистам доступ к программам для информационных операций.
Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность американской неправительственной организации Recorded Future на территории страны, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что организация занимается сбором и анализом данных, касающихся действий российских Вооруженных сил, и предоставляет украинским специалистам доступ к программам для проведения информационных операций против России.
Сотрудники Recorded Future оказывают услуги по поиску, обработке и аналитике данных, включая работу в закрытых сегментах интернета. Компания специализируется на киберугрозах и активно сотрудничает с ЦРУ и разведслужбами других стран. Генпрокуратура также отметила, что организация поддерживает западную пропагандистскую кампанию против России информационно-технически.
Recorded Future была основана в 2019 году. Ее штаб-квартира расположена в штате Массачусетс. У организации есть филиалы в Британии, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансирование осуществляется за счет американских корпораций.
Ранее Генпрокуратура признала деятельность международной организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной из-за использования сатанинской символики для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержки экстремистских движений
До этого Украинская неправительственная организация ZMINA была признана нежелательной на территории России из-за дискредитации внутренней и внешней политики страны.
Также Генеральная прокуратура объявила нежелательной на территории страны деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, которая объединяет более 200 участников интеллектуальных игр по всему миру.