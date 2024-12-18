Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию Recorded Future

Генпрокуратура запретила в России американскую организацию Recorded Future

Tекст: Мария Иванова

Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность американской неправительственной организации Recorded Future на территории страны, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что организация занимается сбором и анализом данных, касающихся действий российских Вооруженных сил, и предоставляет украинским специалистам доступ к программам для проведения информационных операций против России.

Сотрудники Recorded Future оказывают услуги по поиску, обработке и аналитике данных, включая работу в закрытых сегментах интернета. Компания специализируется на киберугрозах и активно сотрудничает с ЦРУ и разведслужбами других стран. Генпрокуратура также отметила, что организация поддерживает западную пропагандистскую кампанию против России информационно-технически.

Recorded Future была основана в 2019 году. Ее штаб-квартира расположена в штате Массачусетс. У организации есть филиалы в Британии, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансирование осуществляется за счет американских корпораций.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность международной организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной из-за использования сатанинской символики для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержки экстремистских движений

До этого Украинская неправительственная организация ZMINA была признана нежелательной на территории России из-за дискредитации внутренней и внешней политики страны.

Также Генеральная прокуратура объявила нежелательной на территории страны деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, которая объединяет более 200 участников интеллектуальных игр по всему миру.