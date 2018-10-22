Канада закупит фрегаты для противостояния «российской угрозе» в Арктике

Королевский канадский военно-морской флот планирует закупить британские фрегаты «Тип 26», предназначенные для борьбы с подлодками противника.

Постройка этих кораблей в Великобритании началась только летом, что может спровоцировать задержку поставок и рост стоимости кораблей. Defense News отмечает, что подобные риски обусловлены желанием как можно скорее найти ответ «российской угрозе» в Арктике.

«Для канадцев оружие для борьбы с субмаринами – очень важный вопрос. Если вас беспокоят русские подводные лодки и угроза с воздуха, тогда «Тип 26» – подходящее решение», – заявил офицера военно-морских сил США в отставке и аналитик Центра Стратегических и Бюджетных оценок Брайан Кларк.

Как заявил глава Lockheed Martin Canada, которая займется поставками британских кораблей канадскому флоту, в последние 15 лет западные державы в основном вкладывали средства в развитие противовоздушной обороны, однако теперь стало ясно, что угроза в значительной степени исходит и от подводных лодок, передает РИА «Новости».

В общей сложности Канада намерена закупить 15 фрегатов, которые обойдутся правительству в 60 млрд долларов.

На прошлой неделе сообщалось, что военные специалисты США и других стран НАТО решили объединить усилия для разработки и внедрения беспилотников, которые смогли бы противостоять российским подлодкам.