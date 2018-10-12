Страны НАТО решили создать беспилотники для борьбы с российскими подлодками

Военные специалисты США и других стран НАТО решили объединить усилия для разработки и внедрения беспилотников, которые смогли бы противостоять российским подлодкам.

Сотрудничество будет налажено в рамках соглашения, подписанного в июле главами оборонных ведомств 13 стран НАТО.

«Использование беспилотных систем – это потенциально опасная игра, которая способна привести к большому скачку в области морских технологий. Совместная работа с традиционными военно-морскими средствами позволит создать беспилотные аппараты, которые повысят нашу ситуационную осведомленность и контроль над морями», – сообщают СМИ со ссылкой на релиз НАТО.

Данное соглашение стран НАТО является очередным признаком того, насколько серьезно Североатлантический альянс воспринимает угрозу со стороны российских подводных лодок, пишет Defense News.

«Члены НАТО встревожены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и инвестируют больше ресурсов для борьбы с ней. При (президенте Владимире) Путине Россия развернула в Северной Атлантике новые, более незаметные подводные лодки, которые гораздо труднее отслеживать военно-морским силам НАТО», – заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Хорхе Бенитес.

Соглашение также отражает растущую роль беспилотных систем в подводной сфере, на которую страны делают ставку, чтобы компенсировать все более тихие и продвинутые подводные лодки.

В августе американские эксперты прокомментировали работу российских специалистов над проектом беспилотных субмарин «Цефалопод», предназначенных для уничтожения подлодок противника.