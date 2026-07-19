Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!18 комментариев
На севере Ставрополья обнаружили еще один очаг возгорания из-за дрона
Возгорание после атаки БПЛА зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом, сообщил в Max-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Место происшествия далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует. Мы на связи с главой Ставрополя Иваном Ивановичем Ульянченко», – написал он.
Владимиров уточнил, что пожарные и другие экстренные службы работают на месте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор сообщал, что в промзоне Шпаковского округа Ставрополья из-за БПЛА возникли возгорания. В ночь на 13 июля пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА. Тогда же в Шпаковском округе вводили режим ЧС из-за дронов.