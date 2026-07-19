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В России создали карманную станцию управления FPV-дронами
Российские инженеры разработали малогабаритный комплекс связи для дронов, способный обеспечивать управление аппаратами на расстоянии более 25 км без дополнительных ретрансляторов, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро».
«Наши специалисты выпустили самую маленькую отечественную наземную станцию управления (НСУ) для FPV-дронов – в России пока столь малогабаритных изделий мы не встречали», – рассказали в организации ТАСС.
Из-за компактных размеров военнослужащие уже дали новинке неофициальное название «карманная НСУ». При этом дальность работы комплекса с использованием ретранслятора превышает 35 км.
Разработчики отметили высокую эффективность таких показателей для современных боевых условий.
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