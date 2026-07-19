Бывший вратарь футбольного клуба «Уфа» возглавил взвод по борьбе с дронами

Экс-вратарь ФК «Уфа» Агаев стал командиром взвода по уничтожению дронов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший голкипер молодежной команды уфимского футбольного клуба Руслан Агаев рассказал о своей службе, передает РИА «Новости». Офицер родился в столице Башкирии и профессионально занимался спортом. «Я играл в молодежной команде футбольного клуба «Уфа», был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт», – поделился военный.

Собеседник агентства отметил, что его путь в вооруженных силах начался еще в 2017 году с должности номера расчета. Постепенно военнослужащий прошел все ступени карьерной лестницы, став командиром отделения, заместителем командира взвода и старшиной батареи, пока не получил офицерское звание.

В настоящее время подразделение Агаева выполняет задачи по противодействию вражеским беспилотным системам. Под руководством офицера бойцы занимаются поиском, подавлением и полным уничтожением разведывательных и ударных дронов противника.

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