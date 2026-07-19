Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.0 комментариев
Бывший вратарь футбольного клуба «Уфа» возглавил взвод по борьбе с дронами
Экс-вратарь ФК «Уфа» Агаев стал командиром взвода по уничтожению дронов ВСУ
Бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Руслан Агаев сообщил, как сменил футбольные ворота на командование взводом, который охотится за дронами ВСУ.
Бывший голкипер молодежной команды уфимского футбольного клуба Руслан Агаев рассказал о своей службе, передает РИА «Новости». Офицер родился в столице Башкирии и профессионально занимался спортом. «Я играл в молодежной команде футбольного клуба «Уфа», был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт», – поделился военный.
Собеседник агентства отметил, что его путь в вооруженных силах начался еще в 2017 году с должности номера расчета. Постепенно военнослужащий прошел все ступени карьерной лестницы, став командиром отделения, заместителем командира взвода и старшиной батареи, пока не получил офицерское звание.
В настоящее время подразделение Агаева выполняет задачи по противодействию вражеским беспилотным системам. Под руководством офицера бойцы занимаются поиском, подавлением и полным уничтожением разведывательных и ударных дронов противника.
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