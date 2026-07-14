Боец расчета FPV-дронов рассказал краснодарским студентам о службе в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

По словам военнослужащего, решение отправиться на службу он принял осознанно, сообщает канал «Герои спецоперации Z» в Max. Сейчас основной задачей бойца на фронте является уничтожение украинских дронов, таких как R-18, Shark и «Лелека».

«Я сам из Краснодара, получил среднее специальное образование по направлению "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". Я женат, у меня двое детей. Контракт подписал уже после медкомиссии и только потом уведомил своих родственников. Поначалу они переживали, беспокоились, но сейчас очень сильно меня поддерживают. Мы обязательно победим, и все это закончится», – рассказал Дмитрий.

Во время видеоконференции студенты интересовались подготовкой специалистов войск беспилотных систем, организацией службы, обеспечением военнослужащих и уровнем денежного довольствия. Военнослужащий отметил, что подразделение полностью обеспечено всем необходимым, а бытовые условия позволяют выполнять поставленные задачи.

«Позиция находится под землей. Все условия есть, больше скажу – у нас даже баня есть. Мы полностью всем обеспечены, все в достатке», – отметил он.

Рассказывая о денежном довольствии, Дмитрий сообщил, что его ежемесячные выплаты превышают 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено дополнительное премирование за выполнение боевых задач.

«За каждый сбитый беспилотник самолетного типа военнослужащие получают премию в размере 100 тысяч рублей. Бывает, что за день кто-то уничтожает два-три таких аппарата», – рассказал боец.

По словам Дмитрия, в подразделении служат как опытные военнослужащие, так и молодые бойцы, а коллектив отличается высокой сплоченностью.

В завершение встречи он поблагодарил студентов за интерес к службе и выразил уверенность в успешном выполнении поставленных задач.

Ранее Министерство обороны зафиксировало рост интереса студентов к службе в войсках беспилотных систем. Студент Российского технологического университета Алексей Галаев подписал контракт для освоения управления дронами.

Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили замаскированный украинский беспилотник R-18.