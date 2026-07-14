Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Новый пожар охватил Чернобыльскую зону отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения возобновились лесные пожары
Очередное возгорание лесной подстилки зафиксировано на территории Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения спустя всего четыре дня после ликвидации масштабного огня.
На территории радиационно-опасной Чернобыльской зоны отчуждения вновь борются с огнем, передает ТАСС. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила факт инцидента. «В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки», – заявили представители ведомства.
Предыдущее крупное возгорание началось в конце июня. Борьба со стихией продолжалась две недели, а в Киеве тогда наблюдался сильный смог. Украинские метеорологи фиксировали серьезное загрязнение воздуха опасными продуктами горения.
Стоит отметить, что в начале июля на пораженной территории был замечен редкий природный феномен. Из-за высоких температур и сильного пламени там образовался настоящий огненный смерч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня аномальная жара осложнила тушение природных пожаров в зоне отчуждения.
Месяцем ранее огонь охватил там площадь около 1,2 тыс. гектаров леса. При этом Роспотребнадзор подтвердил стабильность радиационного фона на территории России.