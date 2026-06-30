Жара и сильный ветер осложнили тушение пожаров в Чернобыле

Жара осложнила пятые сутки тушения природных пожаров в Чернобыльской зоне

Tекст: Мария Иванова

Ликвидация возгораний на территории радиационного контроля длится пять дней, передает ТАСС. Работу специалистов затрудняют экстремальные температуры и сильные порывы ветра.

«Осложняют тушение пожара, во-первых, сильные порывы ветра, а во-вторых, в некоторые места возгорания пожарной технике сложно проехать. <…> Очень много зависит от природных факторов, от скорости распространения огня, от порывов ветра. Сильная жара – иногда спасателям приходится работать при +50 по Цельсию и выше», – заявила представитель ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

В ведомстве добавили, что пока нет необходимости использовать пожарную авиацию. Сейчас с огнем борются более 200 человек и около 60 единиц спецтехники. Радиационный фон в районе бедствия остается в норме, превышений не зафиксировано.

Природные пожары начались 25 июня. Спустя два дня жители Киева почувствовали запах гари, а синоптики зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лесной пожар в зоне отчуждения охватил площадь около 1,2 тысячи гектаров.

Роспотребнадзор тогда подтвердил стабильность радиационного фона на территории России. Российские системы слежения позволят оперативно отреагировать на любую опасность со стороны Чернобыля.