Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?0 комментариев
Жара и сильный ветер осложнили тушение пожаров в Чернобыле
Жара осложнила пятые сутки тушения природных пожаров в Чернобыльской зоне
Экстремальная температура свыше 50 градусов препятствует ликвидации природных возгораний в зоне отчуждения, где борьба с огнем длится уже пятые сутки.
Ликвидация возгораний на территории радиационного контроля длится пять дней, передает ТАСС. Работу специалистов затрудняют экстремальные температуры и сильные порывы ветра.
«Осложняют тушение пожара, во-первых, сильные порывы ветра, а во-вторых, в некоторые места возгорания пожарной технике сложно проехать. <…> Очень много зависит от природных факторов, от скорости распространения огня, от порывов ветра. Сильная жара – иногда спасателям приходится работать при +50 по Цельсию и выше», – заявила представитель ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
В ведомстве добавили, что пока нет необходимости использовать пожарную авиацию. Сейчас с огнем борются более 200 человек и около 60 единиц спецтехники. Радиационный фон в районе бедствия остается в норме, превышений не зафиксировано.
Природные пожары начались 25 июня. Спустя два дня жители Киева почувствовали запах гари, а синоптики зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лесной пожар в зоне отчуждения охватил площадь около 1,2 тысячи гектаров.
Роспотребнадзор тогда подтвердил стабильность радиационного фона на территории России. Российские системы слежения позволят оперативно отреагировать на любую опасность со стороны Чернобыля.