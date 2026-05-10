ГСЧС: Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается третий день
Пожар в лесу на территории Чернобыльской зоны отчуждения на Украине продолжается уже третий день, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 1,2 тыс. гектаров, передает РИА «Новости».
В сообщении службы отмечается: «В зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Огнем пройдено 1,2 тысячи гектаров, распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра».
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС разгорелся масштабный лесной пожар, который из-за сильного ветра быстро распространяется и уже охватил свыше 1100 га леса.
8 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что радиационная обстановка по всей территории России не изменилась после возникновения лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС.