Repubblica: Окружение Мелони усомнилось в пользе саммитов по Украине для Киева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони выражает сомнения относительно того, приносят ли многочисленные встречи европейских лидеров по Украине реальную пользу Киеву. В Риме полагают, что эти мероприятия в большей степени служат политическим интересам президента Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

В понедельник Макрон заявил, что «коалиция желающих» приняла решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Отсутствие Мелони на встрече «коалиции» в Париже итальянская пресса объясняет тем, что в ее ближайшем окружении задаются вопросом о целесообразности таких частых саммитов.

Сама итальянский премьер объяснила отказ участвовать в очередной встрече тем, что за последние три с половиной недели уже посетила шесть подобных мероприятий. На фоне приближающихся выборов во Франции Макрону выгодно демонстрировать активность на международной арене, тогда как Мелони предпочитает сосредоточиться на внутренних приоритетах Италии в преддверии парламентских выборов 2027 года, резюмирует издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о присоединении Молдавии к «коалиции желающих». А польский премьер Дональд Туск анонсировал проведение первых совместных военных учений этой группы.