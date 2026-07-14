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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

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    14 июля 2026, 18:36 • Новости дня

    Мантуров анонсировал обсуждение судьбы МКС с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена включить вопрос дальнейшей работы Международной космической станции (МКС) в повестку диалога с американскими коллегами, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Он отметил важность согласования общих позиций, передает ТАСС. «Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем», – заявил политик. Он добавил, что стороны хотят сверить часы и затронуть другие сопутствующие темы.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал переговоры с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом о судьбе МКС. Российские специалисты изучают возможность сохранения работы станции после 2028 года.

    Американская сторона планирует рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства на весь оставшийся срок эксплуатации орбитального комплекса.

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    12 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    Американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался после болезни

    Умер американский сенатор Линдси Грэм
    @ Felix Harhager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался после непродолжительной внезапной болезни, сообщает офис сенатора.

    О смерти государственного деятеля сообщили представители его аппарата в социальной сети X, передает РИА «Новости». «Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни», – отмечается в официальном заявлении.

    Ранее американский законодатель был официально внесен властями Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг внес американского политика в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году сенатор пригрозил Москве сменой санкционных правил.

    Месяцем ранее американская администрация обсуждала с ним формулировки нового законопроекта для расширения ограничений против России.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    14 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    В космосе нашли сахар

    В космическом облаке вдали от Земли нашли молекулы сахара

    В космосе нашли сахар
    @ ESA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи обнаружили эритрулозу – сахар, встречающийся в малине, в молекулярном облаке на расстоянии почти 27 тыс. световых лет от Земли.

    Молекулы сахара были впервые найдены в межзвездном пространстве, сообщает New Scientist.

    Открытие подтверждает гипотезу о том, что ранняя жизнь на Земле могла зародиться благодаря сложным сахарам, прибывшим из космоса. Сахара являются фундаментальными строительными блоками РНК и ДНК, генетического материала живых клеток.

    Исаскун Хименес-Серра из Центра астробиологии в Мадриде и ее коллеги направили радиотелескопы на молекулярное облако G+0.693-0.027. Сравнив радиоизлучение с лабораторными измерениями, они безуспешно искали простейшие сахара. Тогда было решено проверить наличие более сложного четырехуглеродного сахара – эритрулозы.

    «Когда я начала смотреть на сигналы, я подумала: «Я не могу в это поверить!»» – заявила Хименес-Серра. Она отметила, что было обнаружено огромное количество сахара. Результаты показывают, что эритрулоза могла сформироваться до появления Солнечной системы и попасть на молодую Землю около четырех млрд лет назад.

    Этот процесс мог доставить на планету от 500 тыс. до 50 млн тонн эритрулозы. Есихиро Фурукава из Университета Тохоку в Японии назвал открытие очень захватывающим, указывая на дополнительный источник распространения сахара помимо астероидов. Теперь стало ясно, что ингредиенты для биохимии распространены по всей галактике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские ученые нашли на астероиде Рюгу необходимые для создания ДНК нуклеиновые основания.

    Астроном Сергей Назаров назвал спутники Юпитера и Сатурна перспективными местами для зарождения внеземной жизни.

    Позже исследователи выявили на поверхностях Плутона и Титана неизвестное химическое соединение.

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    13 июля 2026, 09:34 • Новости дня
    Журналист Христофору: Смерть Грэма стала проявлением проклятия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) нанес серьезный ущерб репутации Владимира Зеленского, заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.

    Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма обернулась репутационным провалом для украинской стороны, указал Христофору, передает РИА «Новости».

    «В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», – подчеркнул журналист.

    По мнению эксперта, кончина влиятельного сторонника Киева оказалась тяжелой потерей для инициаторов эскалации.

    «Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм умер от расслоения аорты. Накануне своей смерти политик посетил столицу Украины. Глава ФБР Кэш Патель сообщил о предоставлении необходимых ресурсов местным властям.

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    13 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Патрушев рассказал о разоблачении агентов ЦРУ в России на рубеже веков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская контрразведка на рубеже веков смогла преодолеть последствия распада СССР и нанести серьезные удары по иностранным спецслужбам, разоблачив сотни шпионов, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно», – отметил Патрушев в интервью РИА «Новости».

    В качестве примеров успешной работы он привел задержание в 2000 году бывшего сотрудника разведки ВМС США Эдмонда Поупа, собиравшего данные о передовых морских вооружениях.

    Также Патрушев напомнил о разоблачении в 2004 году сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина, который передавал секретные сведения под прикрытием британской консалтинговой фирмы.

    Кроме того, помощник президента упомянул захват сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт в конце 1999 года, работавшей под видом дипломата в Москве. Историки спецслужб также отмечают разоблачение четырех сотрудников британской MI-6 в 2006 году, использовавших шпионский камень для связи, что позже признал Лондон. По открытым данным ФСБ, счет разоблаченных иностранных агентов идет на сотни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР.

    Помощник президента России назвал навязанный в девяностые годы либеральный курс угрозой для отечественного флота.

    Он также указывал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны.

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    12 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    США ударили по Ирану ракетами Tomahawk

    Американские военные поразили 140 объектов в Иране ракетами Tomahawk

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли массированные ночные удары по иранским военным объектам, применив крылатые ракеты, запущенные с кораблей, и палубную авиацию.

    Во время ночных атак на территорию Ирана американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, передает «Интерфакс».

    Ракеты запускались с боевых кораблей, а самолеты поднимались с авианосцев, следует из видеоматериалов Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Сейчас в Аравийском море на боевом дежурстве находятся более 20 американских военных кораблей.

    В их числе два атомных авианосца, несущих свыше 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев с ракетами Tomahawk, дальность которых достигает 1,6 тыс. километров.

    «Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», – заявили в CENTCOM.

    Военные уточнили, что целями стали около 140 объектов, включая арсеналы, системы связи и береговые пункты. Всего за неделю США атаковали более 300 иранских целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные возобновили удары по целям на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. До этого войска США атаковали десять объектов в районе Ормузского пролива.

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    12 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Поставки одежды из США в Россию за пять месяцев увеличились в 2,4 раза

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев года импорт повседневных нарядов и аксессуаров из Соединенных Штатов на российский рынок продемонстрировал значительный скачок, особенно в женском сегменте, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май текущего года объем ввезенной из США в РФ одежды составил 22,1 млн долларов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В мае стоимость поставок достигла 3,96 млн долларов, оказавшись в 1,6 раза выше прошлогодних значений, передает РИА «Новости».

    Наибольший прирост зафиксирован в категории женской повседневной одежды, включающей платья, костюмы, юбки и брюки. Экспорт этих товаров увеличился втрое, достигнув отметки в 9,2 млн долларов. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте аксессуаров и деталей гардероба, поставки которых выросли до 4,6 млн долларов.

    Помимо этого, импорт маек и фуфаек увеличился в 2,1 раза, составив 6,6 млн долларов. При этом поставки свитеров, жилетов и кардиганов немного снизились – падение составило 8%, а общий объем в этой категории оценивается в 1,2 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия вдвое увеличила импорт одежды из Турции.

    В марте отечественные компании приобрели в Соединенных Штатах обувь на рекордные 2 млн долларов.

    В этом же месяце российские предприятия в три раза нарастили закупки американской косметики.

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    13 июля 2026, 22:56 • Новости дня
    Главы Роскосмоса и НАСА собрались обсудить будущее МКС

    Баканов и глава НАСА Айзекман собрались обсудить будущее МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Утром 14 июля состоятся переговоры с главой НАСА Джаредом Айзекманом, стороны обсудят будущее МКС, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС перед тем, как думать, что будет после. До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено», – заявил Баканов в интервью ИС «Вести».

    По его словам, в перспективе НАСА намерено создавать собственную станцию, а Россия – национальную орбитальную станцию.

    Глава Роскосмоса добавил, что уже обсудил с Айзекманом подготовку к старту полета международного экипажа МКС. Он отметил полную вовлеченность американского коллеги, его осведомленность в советской, российской и американской космической истории, а также охарактеризовал отношения сторон как добрые и рабочие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Айзекман прилетел на Байконур, чтобы проводить международный экипаж на МКС.

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

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    13 июля 2026, 11:04 • Новости дня
    Глава НАСА Джаред Айзекман прилетел на космодром Байконур

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор американского космического ведомства Джаред Айзекман в понедельник прибыл на Байконур, чтобы проводить международный экипаж на МКС.

     Джаред Айзекман приехал на космодром, передает РИА «Новости».

    «Директор НАСА Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС», – сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    Перед началом официальных мероприятий руководитель совершил спортивную пробежку. Ранее он анонсировал подготовку к личным переговорам с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

    Джаред Айзекман планировал обсудить вопросы совместной работы по МКС во время летнего визита на космодром.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал очную встречу с американским коллегой.

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    14 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Трамп: Законопроект Грэма о санкциях против России обсуждается

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) о санкциях против России обсуждается, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Мы обсуждаем это и примем решение по этому вопросу очень скоро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей.

    Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) скончался после болезни на 72-м году жизни.

    Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Дарлин на его место в Сенате США.

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    13 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Пескову

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении высшей государственной наградой сотрудника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Кирилла Пескова.

    Глава государства отметил выдающиеся заслуги Кирилла Пескова, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    «Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Московская область», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым пристыковался к МКС.

    В августе того же года экипаж миссии благополучно вернулся на Землю.

    В 2024 году Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову.

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    14 июля 2026, 09:09 • Новости дня
    Баканов поблагодарил Айзекмана за визит на Байконур

    Баканов поблагодарил Айзекмана за визит на Байконур для поддержки космонавтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов поблагодарил главу НАСА Джареда Айзекмана за то, что тот прибыл на Байконур поддержать экипаж корабля «Союз МС-29», который во вторник отправится на Международную космическую станцию.

    Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил благодарность главе НАСА Джареду Айзекману за его приезд на Байконур для поддержки экипажа корабля «Союз МС-29», который отправится на МКС, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи руководитель российской госкорпорации тепло приветствовал американского коллегу.

    «Спасибо, что нашли время поддержать совместную команду – наших ребят Петра Дуброва, Анну Кикину и, конечно же, Анила Менона, давайте пожелаем им удачи», – заявил Баканов. Он также обратил внимание на культурные различия в пожеланиях удачи: в России принято «держать кулаки», а в США – скрещивать пальцы, и предложил объединить эти жесты ради успешного полета.

    В состав экипажа вошли командир Петр Дубров, бортинженер Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 14 июля в 17.48 по московскому времени, а стыковка с МКС ожидается в 20:56. Команда проведет на орбитальной станции 261 сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор американского космического ведомства Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур.

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол.

    Космический аппарат долетит до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.

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    14 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС

    Космонавт Кикина показала нарисованное сердце провожающим на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская космонавтка Анна Кикина продемонстрировала через стекло автобуса красное сердце на белом листе родственникам и коллегам перед отправкой на Международную космическую станцию.

    Член экипажа корабля «Союз МС-29» Анна Кикина тепло попрощалась с близкими перед космическим полетом. Она приложила к окну транспортного средства лист бумаги с рисунком, пишет РИА «Новости».

    Старт ракеты запланирован на 17.48 по московскому времени 14 июля. Вместе с россиянкой на орбитальную станцию отправятся соотечественник Петр Дубров и американский астронавт Анил Менон.

    Перед посадкой в автобус экипаж надел полетные скафандры. Космонавты успешно доложили председателю государственной комиссии и главному конструктору о полной готовности к предстоящей миссии на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

    Во вторник Госкомиссия официально разрешила запуск космического аппарата. А глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за личную поддержку экипажа.

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    14 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    Госкомиссия разрешила запуск ракеты с кораблем «Союз МС-29» к МКС

    Tекст: Мария Иванова

    После успешного прохождения всех финальных проверок пилотируемый корабль «Союз МС-29» стартует с Байконура к МКС в 17.48.

    Государственная комиссия приняла официальное решение о полной готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Именно она должна вывести на заданную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29» с экипажем на борту, сообщает Роскосмос.

    Эксперты уже допустили космический аппарат к процедуре заправки топливом.

    Запуск корабля к Международной космической станции состоится 14 июля, со стартовой площадки космодрома Байконур. Отправление запланировано ровно на 17.48 по московскому времени.

    Экипаж полностью готов к выполнению поставленных задач на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету с кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.

    Пилотируемый аппарат доберется до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.

    Ранее специалисты успешно завершили заправку этого космического корабля.

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    14 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине

    Лавров обвинил ЕС в подрыве договоренностей России и США по Украине

    Лавров заявил о попытках ЕС подорвать договоренности по Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны ведут политические игры, стремясь нарушить согласованные позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, заявили в МИД.

    Евросоюз хочет сорвать договоренности между Россией и США по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами», – цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

    Западные государства также пытаются испортить отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона, используя для этого украинских боевиков, добавил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность ростом террористических угроз в Африке.

    По словам министра, исламистские группировки, связанные с ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ) и «Боко харам», расширяют влияние при поддержке бывших метрополий. Эти страны используют в своих провокациях как террористов, так и боевиков с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

    Кроме того, помощник президента Николай Патрушев предупредил о планах государств ЕС сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу. Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило о поддержке Киевом террористических группировок в африканском регионе Сахеля.

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    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейского будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

    Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии. Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. Какие риски это создает для России? Подробности

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    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора

    ФСБ предотвратила еще одну попытку теракта украинских спецслужб. На этот раз целью было стратегическое предприятие в Подмосковье. Как и в прошлые разы, противник хотел нанести удар FPV-дронами, доставленными в Россию контрабандой. Эксперты отмечают: БПЛА становятся главным оружием террористических актов Киева, и это требует от Москвы новых подходов к борьбе с угрозой. Подробности

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    Российская рыба победила санкции Запада

    «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас. Так она прокомментировала отказ ЕС от идеи ввести санкции на закупку российской рыбы Европой. Как получилось, что рыбная отрасль России оказалась сильнее санкционного угара ЕС? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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