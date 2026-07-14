Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
При нападении на танкер Mombasa B у Омана пострадали шесть моряков
В результате атаки на коммерческое судно Mombasa B у побережья оманской провинции Мусандам пострадали шесть членов экипажа.
Подробности происшествия сообщил местный центр морской безопасности, передает ТАСС.
«Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей. Инцидент произошел в 8,5 морских милях от побережья провинции Мусандам», – говорится в заявлении ведомства.
Власти султаната уточнили, что команду танкера из 21 человека успешно эвакуировали. Спасательную операцию провели с помощью находившихся поблизости кораблей, при этом шестеро спасенных моряков получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил другое нефтяное судно у оманского побережья.
В конце мая в результате обстрела еще одного танкера в Оманском заливе произошел разлив бункерного топлива.