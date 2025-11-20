Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не пустили в порт Стамбула
Круизный лайнер Astoria Grande, перевозивший более 600 россиян, не получил разрешения на остановку в порту Стамбула и направился обратно в Сочи.
Представители судовладельца сообщили, что администрация порта Стамбула не объяснила причин отказа лайнеру Astoria Grande в швартовке, передает РИА «Новости».
В пресс-службе «СК Аквилон» отметили, что лайнер, ходящий под флагом Палау, был вынужден изменить маршрут и направиться в Сочи вместо завершения круиза в Турции, поскольку портовые власти не предоставили разрешения на швартовку. Известно, что на борту находится 616 пассажиров, преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа, передает
Пассажиры лайнера рассказали, что судно стоит на якоре в Мраморном море с раннего утра по московскому времени, однако подробностей о причинах задержки им не сообщили. Согласно данным портала marinetraffic, судно до этого посетило Анталью, Аланью и Измир. По информации турецкого агентства Anadolu, круизный маршрут предусматривал несколько остановок в разных городах Турции до возвращения в Россию.
Ранее первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.
Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи.
Власти Краснодарского края сочли преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.