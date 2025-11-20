Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не пустили в порт Стамбула

Tекст: Елизавета Шишкова

Представители судовладельца сообщили, что администрация порта Стамбула не объяснила причин отказа лайнеру Astoria Grande в швартовке, передает РИА «Новости».

В пресс-службе «СК Аквилон» отметили, что лайнер, ходящий под флагом Палау, был вынужден изменить маршрут и направиться в Сочи вместо завершения круиза в Турции, поскольку портовые власти не предоставили разрешения на швартовку. Известно, что на борту находится 616 пассажиров, преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа, передает

Пассажиры лайнера рассказали, что судно стоит на якоре в Мраморном море с раннего утра по московскому времени, однако подробностей о причинах задержки им не сообщили. Согласно данным портала marinetraffic, судно до этого посетило Анталью, Аланью и Измир. По информации турецкого агентства Anadolu, круизный маршрут предусматривал несколько остановок в разных городах Турции до возвращения в Россию.

Ранее первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.

Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи.

Власти Краснодарского края сочли преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.