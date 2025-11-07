Власти Кубани сочли преждевременным запуск парома Сочи–Трабзон

Власти Кубани сочли преждевременным запуск парома из Турции в Сочи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу организации паромного сообщения между Сочи и Трабзоном остается неизменной, передает ТАСС. Власти региона подчеркнули актуальность и нерешенность вопросов по безопасности маршрута.

В официальном комментарии администрации говорится: «Позиция относительно ситуации с паромом Sea Bridge не изменилась, вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях преждевременна».

Представители региональных властей также уточнили, что любые международные маршруты требуют тщательной проработки всех связанных с ними аспектов, в первую очередь – в сфере безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, паром Sea Bridge сейчас ожидает согласования захода в порт Сочи после прибытия из Трабзона.

Судно прибыло к берегам города утром 6 ноября с 20 пассажирами на борту – двумя гражданами Турции и 18 гражданами России. Пассажиры купили билеты на рейс в частном порядке.

После 11 часов ожидания судно так и не получило разрешения на вход в порт и высадку пассажиров из-за отсутствия необходимых документов. Порт Сочи оказался временно закрыт из-за учений.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет.