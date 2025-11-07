Организатор маршрута рассказал о ситуации с паромом Sea Bridge из Трабзона

Организатор Туркменян: Паром из Трабзона второй день не пускают в порт Сочи

Tекст: Вера Басилая

Паром Sea Bridge из Трабзона уже второй день находится на рейде у берегов Сочи, но пока не получил разрешения на заход в порт, передает ТАСС.

На борту судна находятся 20 пассажиров – 18 граждан России и два гражданина Турции, которые приобрели билеты самостоятельно. По словам генерального директора компании «СВС шиппинг» Сергея Туркменяна, организующего этот маршрут, паром остается на месте до окончательного решения о возможности причалить.

Судно вышло из Трабзона в среду вечером, прибыв к берегам российского курорта в четверг утром. Решение о дальнейшей судьбе рейса пока не принято, однако, как отмечает Туркменян, «мы не планируем отбывать, стоим на месте, пока не будет окончательного понимания вопроса».

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планируют возобновить через 14 лет после последнего рейса по этому направлению, который состоялся в 2011 году. С 1993 года по 2011 год по маршруту курсировали пять разных пассажирских паромов. В ближайшее время судно будет перевозить исключительно пассажиров, но вскоре планируется добавить возможность транспортировки автомобилей.

Ранее первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи из-за отсутствия разрешения на вход.