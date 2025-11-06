Первый за 14 лет паром вышел из Трабзона в Сочи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Паром Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс из Трабзона в Сочи, вошел в территориальные воды России, передает РИА «Новости».

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил, что судно движется в сторону Сочи в штатном режиме и технических проблем на борту не возникло.

По словам Чакыра, восстановлено регулярное паромное сообщение между Россией и Турцией, что станет важным логистическим шагом для развития туризма и перевозок. Время пути до Сочи составляет около двенадцати часов. На первом рейсе находятся двадцать пассажиров. На портале отслеживания судов положение парома отображалось только до 01:00 мск, что, как пояснил Чакыр, связано с техническими проблемами сайта.

Ожидается, что в неделю будет выполняться два рейса, а стоимость билета начинается от 55 долларов с учетом скидок на первые поездки. Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году и способно принять до 450 пассажиров и 200 легковых автомобилей либо 20 фур. Экипаж составляет двадцать пять человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40.

Судно прошло реновацию в 2024 году, оснащено спасательными средствами, катерами и электрогенераторами. Пассажирам предоставляется возможность оплачивать услуги на борту рублями. В компании сообщают о росте спроса на направление на ноябрь и декабрь, особенно во время праздников. Интерес к маршруту проявляют и россияне, и граждане Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС приняло решение затопить паром, горящий у берегов Сочи. Спасатели сообщили, что ликвидировать пожар привычными методами невозможно.