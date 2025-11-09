Паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

Паром Seabridge отправился в Трабзон без разрешения на заход в Сочи

Tекст: Катерина Туманова

«Новость последних минут: после двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», – рассказал РИА «Новости» гендиректор ООО «СВС Шиппинг» и директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

По его словам, паром так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, пробыв на рейде более двух суток и отправляясь обратно в Трабзон.

Напомним, первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи. Туркменян ранее заявил, что паром Sea Bridge второй день стоит у берегов Сочи, ожидая согласования возможности захода в порт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Краснодарского края считают преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности. Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи, хотя Туркменян сообщал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми службами.