Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о территориальных уступках для достижения мира с Россией. «Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она не должна навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами», – сказал Салливан.

Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский открыто говорил о необходимости завершения войны через переговоры. Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством, обсуждая возможный формат будущих мирных переговоров. Согласно Салливану, основной задачей для США было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций.

Салливан подчеркнул, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в компетенции Зеленского. «В конечном итоге это его страна», – добавил он, подчеркивая важность самостоятельного решения Украины в этих вопросах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.