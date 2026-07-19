Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при атаках на склады в Подмосковье

Сорок человек остались в больницах после атак ВСУ на Подмосковье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сорок пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали остаются в больницах, передает РИА «Новости». Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что состояние семерых оценивается как тяжелое.

«На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье», – рассказал он. Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 человек обратились за амбулаторной помощью.

Госпитализация также потребовалась 22 раненым при ударе по складу в Котовске, из них восемь в тяжелом состоянии. Десять человек доставили на лечение в Москву. Работу медиков координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

В ночь на субботу украинские дроны атаковали склады в Электростали и Котовске. В результате инцидентов в Подмосковье погиб один человек, в Тамбовской области – семь. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 61 пострадавшем при атаке беспилотников. Глава компании Wildberries Татьяна Ким объявила о выплате компенсаций семьям погибших и раненым. Владимир Зеленский признал причастность Киева к ударам по логистическим центрам.