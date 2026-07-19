  • Новость часаВКС России поразили два судна в порту Одессы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
    В «Золотое кольцо России» включен еще один город
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Экстрадицию братьев Тейт признали испытанием отношений США и Британии
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Казахстан осудил атаки Украины на суда КТК
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных
    ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    27 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    19 июля 2026, 19:50 • Новости дня

    Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка на Эльбрусе

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки обстоятельств трагедии на Эльбрусе, где во время восхождения погиб одиннадцатилетний мальчик.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту гибели ребенка в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА «Новости». Трагедия произошла во время восхождения на восточную вершину горы.

    На высоте около 4200-4600 метров сорвались два альпиниста – отец и сын 1986 и 2015 годов рождения. В результате падения мужчина получил множественные травмы, а ребенок скончался. Известно, что семья родом из Донецка, но в последние годы проживала в Ставропольском крае.

    «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах», – отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при срыве с восточной вершины горы скончался одиннадцатилетний мальчик.

    В этот же день в Зольском районе Кабардино-Балкарии насмерть разбилась туристка из Свердловской области.

    В мае спасатели эвакуировали двух незарегистрированных альпинистов со склона Эльбруса.

    19 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК, включая заводы по производству ракетных систем и склады дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    «Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» – той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву»», – написал Коц в Max.

    Военкор уточнил, что на пораженных объектах производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и суррогата С-300. Также удары пришлись по заводу «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. По его словам, под видом приборостроения там собирали корпуса и системы наведения для ракет.

    «Здесь – начинка для «Нептун-МД», FP-7, FP-9, для суррогата С-300 под названием «Клон». По «Артему» мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м. Били по цехам ракет «воздух – воздух», по линии «Ольхи». В начале июля 2026-го – накрыли «Радионикс». Казалось – всё, до побачення, «Фламинго». Оказалось – не всё. Значит, бьем снова. Накопительный эффект. Как в боксе – по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», – отметил он.

    Кроме того, поражены мощности компании «Оаклайн», выпускающей дальнобойные дроны Deep Strike. Пострадал и логистический хаб «Новой почты», через который шли комплектующие из Европы. В Тарасовке уничтожен склад, где под прикрытием недвижимости собирали агрегаты для беспилотников.

    Военкор добавил, что восьмые сутки подряд наносятся удары по портовой инфраструктуре южных регионов, включая Одессу и Южный, где уничтожаются резервуары с топливом. Это создает серьезные проблемы со снабжением украинских войск на южном направлении.

    «Кто-то в Киеве до сих пор думает, что «Фламинго» и Deep Strike – это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили оборонные заводы «Радионикс» и «Меридиан» в Киеве.

    В портах Одесской области военные уничтожили резервуары с топливом для украинской армии.

    В начале месяца армия России нанесла значительный ущерб производителям ракет «Нептун-МД» и «Фламинго».

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

    Комментарии (29)
    19 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом

    Англия выиграла бронзу ЧМ-2026 по футболу

    Матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом
    @ Hu Xingyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче за третье место на мировом первенстве английские футболисты оказались сильнее французской команды.

    Сборная Англии одержала историческую победу над командой Франции, завоевав бронзовые медали чемпионата мира по футболу, передает РИА «Новости».

    Игра, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 6:4. Главным героем в составе англичан стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Также отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем.

    За французскую команду забили Килиан Мбаппе, Брадли Барколя и Усман Дембеле.

    Мбаппе продемонстрировал выдающийся результат, доведя счет своих голов на чемпионатах мира до 22 и обойдя Лионеля Месси. Француз в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров турнира с десятью забитыми мячами.

    Майкл Олисе установил новый рекорд, отдав пятый и шестой ассисты на одном турнире, превзойдя достижение бразильца Пеле.

    Для сборной Англии эта бронза стала первой в истории, в то время как французы ранее дважды выигрывали чемпионат и брали медали других достоинств.

    Победитель турнира, проходящего в США, Канаде и Мексике, определится 19 июля в матче между Испанией и Аргентиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД сообщили о желании россиян победы Аргентине на мундиале. Армия аргентинских фанатов заполонила Нью-Йорк перед финалом чемпионата мира. ФИФА впервые представила чемпионские перстни.

    Комментарии (20)
    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов

    Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили массовую потасовку на Суперкубке России

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный конфликт на поле вспыхнул из-за оскорбительного жеста нападающего петербуржцев Александра Соболева в адрес трибун после реализованного пенальти.

    Инцидент произошел в компенсированное время матча, проходящего в субботу в Нижнем Новгороде при счете 1:1, передает РИА «Новости». На восьмой добавленной минуте форвард сине-бело-голубых сравнял счет с пенальти.

    После забитого мяча игрок позволил себе оскорбительный жест в сторону трибун с фанатами «красно-белых». Это вызвало резкое возмущение Романа Зобнина и Кристофера Ву. Вскоре к разбирательствам присоединились остальные спортсмены.

    Арбитрам потребовалось несколько минут для восстановления порядка на поле. Петербургский клуб участвует в турнире в статусе чемпиона России сезона 2025/26, а московский коллектив завоевал право выступления благодаря победе в Кубке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз назначил проведение матча за Суперкубок страны на 18 июля.

    В апреле футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку после серии пенальти в Кубке России.

    Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московской команды в августе 2024 года.


    Комментарии (8)
    19 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире

    Стоимость золота в мире выросла в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год

    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость главного драгоценного металла в мире увеличилась в 12 раз в период с конца прошлого века по 2025 год, сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

    «Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего – золото (в 12 раз)», – отметила она, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, медь за аналогичный период подорожала почти в шесть раз, железная руда – в 3,39 раза. Цены на никель и алюминий выросли в 1,71 и 1,66 раза соответственно.

    Левашенко пояснила, что на удорожание металлов повлияли рост потребительских цен, увеличение затрат на добычу, переработку и энергию. Также сказались изменения курса американской валюты, финансовые кризисы 2008–2009 и 2019–2020 годов, а также колебания стоимости нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года мировая добыча золота достигла исторического рекорда.

    За прошлый год стоимость этого драгоценного металла продемонстрировала максимальный рост с 1979 года.

    Стабильное увеличение мировых котировок позволило России удвоить стоимость своих золотых резервов до 282,1 млрд долларов.

    Комментарии (2)
    19 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Иран повредил 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов на иорданской территории за последние пять дней, что привело к двум погибшим, раненым и повреждениям дорогой военной техники вроде вертолетов Black Hawk, пишет NYT.

    Вооруженные силы Ирана активизировали действия против американских объектов на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Азраке привел к гибели двоих солдат, еще один военнослужащий пропал без вести. Четверо американцев получили ранения, пишет New York Times (NYT).

    Предыдущие нападения затронули жилой комплекс базы имени короля Фейсала и стоянку вертолетов Blackhawk.

    Американские официальные лица заявили газете, что вторая атака Ирана пришлась на базу в восточной Иордании, где базировались американские вертолеты Blackhawk, и повредили значительное их количество, сказано в статье.

    «Шквал атак и причиняемые ими противнику потери свидетельствуют о том, что иранские силы не только по-прежнему обладают достаточными запасами ракет, но и стали более искусно обходить системы ПВО США», – заявили американские чиновники в беседе с изданием.

    Иордания стала ключевым центром базирования авиации Пентагона после вывода части контингента из других стран региона. На фоне эскалации конфликта президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе нанести масштабные ответные удары по иранской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары по системам связи и хранилищам топлива армии США. СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании  погибли в бою». Хегсет заявил, что погибшие  военные станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели американских солдат в Иордании.

    Комментарии (2)
    19 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Физика из института Роскосмоса арестовали по делу о госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалиста по аэродинамике из столичного Центрального научно-исследовательского института машиностроения взяли под стражу по подозрению в совершении тяжкого преступления.

    Правоохранительные органы задержали подозреваемого 24 июня, передает Lenta.RU. Однако информация о заключении под стражу 35-летнего россиянина появилась в публичном поле только сегодня. Подробности расследования скрыты под грифом «секретно».

    Арестованный Максим К. работал в столичном ЦНИИМАШ, входящем в структуру государственной корпорации. Ученый написал несколько научных трудов, посвященных аэродинамике, а также параллельно занимался предпринимательской деятельностью.

    До начала СВО на Украине физик регулярно совершал поездки на украинскую и молдавскую территории. В 2016 году перспективный сотрудник получил квартиру по программе социальной ипотеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года Новосибирский областной суд приговорил ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года колонии строгого режима по делу о государственной измене. В том же месяце Лефортовский суд Москвы заключил под стражу 46-летнего жителя столицы Дениса Панчука по аналогичному обвинению. Ранее Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море

    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине

    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море
    @ CHRISTOPHE SIMON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции и его авианосная группа, которые недавно прибыли к французским берегам после пятимесячного развертывания в восточном Средиземноморье, были привлечены к миссии по оценке ситуации на Украине и в Ливане, заявил командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и сопровождающая его ударная группа недавно завершили развертывание в районе Ормузского пролива, передает ТАСС. Корабли привлекли к выполнении миссии по контролю обстановки в кризисных регионах, сообщил командующий группировкой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    «Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент республики Эмманюэль Макрон определил три приоритета. Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, наших граждан и военнослужащих, развернутых в регионе», – заявил французский военачальник.

    По словам адмирала, вторым поручением главы государства стала защита Кипра как союзника Парижа и члена Евросоюза. Третьей задачей было продолжение оценки ситуации на Украине и в Ливане на фоне действий Израиля. При этом военный не стал уточнять конкретную роль кораблей при мониторинге украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил свою длительную ближневосточную миссию. В порту Тулона корабль пройдет плановое техническое обслуживание. Весной президент Франции Эммануэль Макрон перебросил этот авианосец в акваторию Средиземного моря.

    Комментарии (12)
    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

    Комментарии (7)
    19 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия наносит прицельные удары по военным объектам ВСУ в Киеве. Эти атаки призваны добиться вполне четкого результата – вывести из строя ВПК противника. И судя по результатам самой мощной баллистической атаки ВС РФ, Москва не намерена сбавлять обороты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

    Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

    По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

    «В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (9)
    19 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выходом из конфликта в Ормузском проливе может стать соглашение о совместном управлении акваторией, предусматривающее введение символической транзитной пошлины для нефтяных супертанкеров, полагают аналитики британского центра Bourse & Bazaar Foundation.

    Британский исследовательский центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом, пишет The New York Times. Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали, действовавшим после Второй мировой войны.

    «Если мы не можем представить себе мир, в котором эти страны взимают номинальную плату за обеспечение безопасности на море и экологическую работу, то это своего рода индикатор того, будет ли найден путь к более прочному региональному миру», – заявил глава центра Эсфандияр Батмангелидж.

    Авторы идеи считают необходимым взимать плату за обслуживание водного пути исключительно с крупных нефтяных танкеров. Подобная мера удовлетворит требования Ирана об усилении контроля и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.

    Военные специалисты называют применение силы для открытия пролива слишком опасной задачей из-за угрозы минирования и использования беспилотников. При этом иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. Тегеран запланировал совместное с Оманом управление Ормузским проливом без участия Вашингтона. Американская администрация предложила создать международный консорциум для обеспечения свободного судоходства в регионе.

    Комментарии (11)
    19 июля 2026, 13:28 • Новости дня
    Politico: Экстрадиция братьев Тейт станет испытанием отношений США и Британии
    Politico: Экстрадиция братьев Тейт станет испытанием отношений США и Британии
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура Британии предъявила братьям Эндрю и Тристану Тейтам новые обвинения в изнасилованиях и торговле людьми, запросив их экстрадицию после ареста в Майами. Как полагает европейская Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников.

    Британские прокуроры объявили о десятках новых обвинений против Эндрю и Тристана Тейтов, включая изнасилование и торговлю людьми, и официально запросили их экстрадицию, пишет Politico.

    Запрос на экстрадицию стал испытанием готовности Вашингтона передать европейскому союзнику двух видных фигур интернета, поддерживающих Дональда Трампа.

    «Америка не делает грязную политическую работу Британии», – заявил адвокат братьев Джозеф Макбрайд. Он назвал обвинения клеветой, направленной на противодействие иску о диффамации, который Тейты подали в США.

    Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что 39-летнему Эндрю Тейту предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и правонарушениях, связанных с детской порнографией. 38-летний Тристан Тейт обвиняется в изнасиловании, сексуальном насилии и торговле людьми.

    Новые 38 обвинений дополняют 21 обвинение, уже выдвинутое против братьев в Британии, увеличив число предполагаемых жертв до семи. По данным прокуратуры, правонарушения совершались в период с июля 2010 года по август 2017 года. Министерство юстиции США подтвердило, что аресты были проведены в соответствии со стандартными процедурами экстрадиции.

    Братья переехали в Румынию в 2016 году, где были арестованы в 2022 году по отдельному делу о сексуальной эксплуатации. Они отправились в США после снятия запрета на поездки в Румынию в 2025 году. Тейты, имеющие двойное гражданство США и Британии, отрицают все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские маршалы задержали братьев Эндрю и Тристана Тейт в Майами по запросу Британии.

    Британская прокуратура выдвинула против блогеров дополнительные обвинения в торговле людьми и изнасилованиях.

    В прошлом году румынская полиция лишила Эндрю Тейта водительских прав за значительное превышение скорости.

    Комментарии (2)
    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    19 июля 2026, 00:05 • Новости дня
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками
    @ MAGO/Jerry Andre/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Польша намерена стать одним из основных в Европе подрядчиков, которые бы предоставляли свои самолеты-заправщики другим странам, заявил Defence24 генерал Иренеуш Новак, оперативный командующий Вооруженными силами Польши.

    Новак отметил, что запланированное количество самолетов увеличилось с двух до четырех, а окончательное число соответствует потребностям Вооруженных сил Польши, заявил он Defence24.

    Одной из основных задач транспортных и заправочных машин, по словам польского генерала, будет поддержка боевых самолетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.

    Дозаправка в воздухе значительно увеличивает время пребывания истребителей в зоне ответственности, повышает дальность полета и снижает необходимость возвращения на базу.

    «Через несколько лет Польша станет основным поставщиком этого потенциала в регионе», – считает оперативный командующий.

    По его словам, польские самолеты-заправщики могут быть востребованы военно-воздушными силами Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии и, возможно, стран Балтии. Генерал Новак не исключил будущей поддержки украинской авиации, но только после окончания войны и подписания мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в Польше два аэропорта закрыли «для обеспечения госбезопасности». Пентагон в марте сообщал о ремонте военных баз США в Польше и Прибалтике. Киев 18 июля запросил у Варшавы авиационное оборудование за дроны.

    Комментарии (5)
    19 июля 2026, 08:17 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военным заводам в Киеве
    Нанесен массированный удар по военным заводам в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Вооруженные силы России поразили оборонные объекты и логистические центры, обеспечивавшие украинскую армию ракетным вооружением, дронами и топливом, сообщает Минобороны.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Помимо этого, в порту «Южный» Одесской области ликвидированы резервуары с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения украинских войск топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом для украинской армии в порту Одессы. До этого военные нанесли масштабный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В начале месяца российская армия атаковала столичные мощности по выпуску тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты Взгляд в «Маx» здесь и здесь.

    Комментарии (4)
    19 июля 2026, 12:23 • Новости дня
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате одной из самых массированных баллистических атак ВС РФ полностью уничтожили производственные мощности и склады украинского предприятия, выпускающего бронежилеты для армии, сообщил Владимир Зеленский.

    «В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», – написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Политик подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua.

    Он назвал сегодняшний обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении заводов по производству ракетных систем.

    В начале месяца Владимир Зеленский признал бессилие украинской противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

    Комментарии (2)
    Главное
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    Российские войска освободили днепропетровское Вольное
    Физика из института Роскосмоса арестовали по делу о госизмене
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    В Грузии задержали сломавшего нос российской туристке мужчину
    Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по математике в Шанхае

    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец

    Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Косово: начиная с сентября им станет Дирк Шубель. Прежде его обязанностями было укреплять и развивать «Восточное партнерство» НАТО. Теперь – инкорпорировать в НАТО все Балканы. Скорее всего, ценой войны. Если не мировой, то хотя бы с Сербией. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации