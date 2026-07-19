Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!17 комментариев
Комроты «Легион» развеял миф о выборе ИИ целей для дронов ВСУ
Комроты «Легион» опроверг миф о выборе ИИ целей для дронов ВСУ
Боевики ВСУ целенаправленно ведут беспилотники на мирных граждан и гражданские цели, осознанно выбирая для атак пассажирские автобусы вместо военной спецтехники, заявил комроты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Легион».
«Не может искусственный интеллект принять решение облететь, например, условный «Урал», а поразить условный автобус. Нет, выбирает уже сам оператор, куда он будет нацеливать технику», – сказал военный ТАСС.
По словам «Легиона», подобные жестокие действия совершает не машина, а живой человек. Он добавил, что оператор дрона целенаправленно направляет аппарат Hornet в пассажирский транспорт ради убийства ни в чем не повинных людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стали чаще атаковать Запорожскую область дронами Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов. Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами Hornet.