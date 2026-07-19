Комроты «Легион» опроверг миф о выборе ИИ целей для дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Не может искусственный интеллект принять решение облететь, например, условный «Урал», а поразить условный автобус. Нет, выбирает уже сам оператор, куда он будет нацеливать технику», – сказал военный ТАСС.

По словам «Легиона», подобные жестокие действия совершает не машина, а живой человек. Он добавил, что оператор дрона целенаправленно направляет аппарат Hornet в пассажирский транспорт ради убийства ни в чем не повинных людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стали чаще атаковать Запорожскую область дронами Hornet. Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов. Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами Hornet.



