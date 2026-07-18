Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Военные США пострадали при ударе Ирана по базам Иордании
CBS News: Американские военные пострадали при ударе Ирана по базам Иордании
В результате недавних атак на военные объекты в Иордании несколько американских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.
По данным американских чиновников, атаке на этой неделе подверглись как минимум два иорданских объекта, где располагались американские силы, передает CBS News.
На данный момент информации о погибших среди американских или иорданских военнослужащих нет. Степень тяжести ранений, полученных пострадавшими, пока остается неясной.
Боевая авиация Соединенных Штатов регулярно использует военные объекты Иордании для выполнения своих задач в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.
8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.