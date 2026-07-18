Военные США пострадали при ударе Ирана по базам Иордании

CBS News: Американские военные пострадали при ударе Ирана по базам Иордании

Tекст: Антон Антонов

По данным американских чиновников, атаке на этой неделе подверглись как минимум два иорданских объекта, где располагались американские силы, передает CBS News.

На данный момент информации о погибших среди американских или иорданских военнослужащих нет. Степень тяжести ранений, полученных пострадавшими, пока остается неясной.

Боевая авиация Соединенных Штатов регулярно использует военные объекты Иордании для выполнения своих задач в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали военный объект Соединенных Штатов на территории Иордании.

8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

