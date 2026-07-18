Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Иран запустил баллистическую ракету по военной базе США в Саудовской Аравии
Вооруженные силы Ирана совершили первую за почти четыре месяца прямую атаку на территорию Саудовской Аравии, сообщил журналист Барак Равид.
Сор ссылкой на высокопоставленного чиновника США Равид сообщил в социальной сетиX: «Иран запустил баллистическую ракету по американской базе в Саудовской Аравии».
По словам Равида, это событие имеет особое значение, так как стало первой прямой иранской атакой на Саудовскую Аравию за последние четыре месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.
Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.