США нанесли удар по центру управления движением судов в Иране

Tекст: Антон Антонов

«Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена американскими ракетами», – сообщает IRIB.

Три человека погибли и восемь получили ранения в провинции Хормозган на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Телеканал Press TV сообщил, что два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Еще один удар американские военные нанесли по городу Чогадак в провинции Бушер, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.

Также Иран атаковал базы США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.