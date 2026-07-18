Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
США нанесли удар по центру управления движением судов в Иране
Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«Вышка центра управления движением судов на острове Ларек была поражена американскими ракетами», – сообщает IRIB.
Три человека погибли и восемь получили ранения в провинции Хормозган на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Телеканал Press TV сообщил, что два взрыва прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
Еще один удар американские военные нанесли по городу Чогадак в провинции Бушер, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне.
Также Иран атаковал базы США в Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.