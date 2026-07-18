Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Американские военные завершили серию ударов по Ирану
CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране
Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Американские силы завершили седьмую подряд ночь ударов по Ирану 17 июля в 21.30 по восточному времени (04.30 18 июля мск)», – заявило CENTCOM в X.
Целями атак стали военная логистика, подземные хранилища оружия, радиолокационные станции и объекты морской инфраструктуры. Для выполнения боевых задач применялись истребители, ударные беспилотники и военные корабли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские вооруженные силы приступили к седьмой ночи ударов по Ирану.
Американские военные атаковали центр управления движением судов на иранском острове Ларек.
Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана.