  Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21
    Как США устроят морскую блокаду Ирана
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем
    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи
    Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива
    Выжившему в Охотском море Пичугину вынесли приговор
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Поле битвы – сознание каждого человека

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    14 апреля 2026, 11:43 • Новости дня

    США и Иран оценили шансы на продление перемирия

    США и Иран оценили шансы на продление перемирия на фоне блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана, сообщает Bloomberg.

    США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия, передает Bloomberg. Текущий режим прекращения огня действует с 7 апреля, однако истекает уже на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что обе стороны выразили готовность к новому этапу переговоров, в то время как американский флот начал блокаду Ормузского пролива с целью ограничить экспорт нефти из Ирана.

    Иран предупредил, что в случае угрозы его портам ответит ударами по объектам в Персидском заливе, назвав действия США «пиратством». По данным иранских вооруженных сил, безопасность региона должна быть обеспечена для всех, иначе ее не будет ни для кого. Саудовская Аравия призывает Вашингтон прекратить блокаду, опасаясь роста напряженности и сбоев в судоходстве.

    Экономические рынки отреагировали на ситуацию ростом акций и снижением цен на нефть. Индекс MSCI All Country World подскочил на 0,4%, а Brent подешевела почти на 3% до 96,50 долларов за баррель. Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, предупредил, что блокада угрожает мировой торговле, и призвал к немедленному прекращению огня.

    Переговоры между сторонами ранее прошли в Пакистане, но не привели к соглашению, в частности из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. По информации The New York Times , США предложили приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет, однако Тегеран согласился лишь на пятилетний срок.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность продолжить переговоры в рамках международного права.

    Ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана.

    Американский лидер рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по исламской республике.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    13 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом стал сигналом для Ближнего Востока о намерении Москвы поддерживать тесное стратегическое сотрудничество с Ираном, пишет китайское издание Sohu.

    Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России по Ближнему Востоку во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Sohu. В статье подчеркивается: «В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке».

    Авторы материала отмечают, что президент России ясно дал понять о намерении продолжать искать политические и дипломатические пути решения конфликта в регионе. Такой подход, как подчеркивается в публикации, говорит о стремлении Москвы предотвратить дальнейшую эскалацию и содействовать миру.

    В заключение в статье указывается, что Путин продемонстрировал готовность России активно защищать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать стратегическую поддержку Тегерану, несмотря на усиление давления со стороны США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 апреля президенты России и Ирана обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий для урегулирования конфликта в регионе.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    ВМС Британии подтвердили начало блокады Ормузского пролива
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    По данным центра, ограничения вводятся с 17.00 по московскому времени 13 апреля 2026 года и затрагивают иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС.

    В уведомлении подчеркивается, что ограничения распространяются без различия на все суда, вне зависимости от флага, которые взаимодействуют с иранскими портами, нефтяными терминалами или инфраструктурой на побережье. Вся иранская береговая линия включена в зону ограничений.

    UKMTO уточнил, что транзитный проход через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них остается открытым, однако такие суда могут подвергаться досмотру. Для нейтральных судов, находящихся в иранских портах, предоставлен ограниченный льготный период для выхода из зоны ограничений.

    Накануне президент США объявил о блокаде Ормузского пролива. Он пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые котировки нефти упали на фоне американской морской блокады Ормузского пролива.

    США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что за участие в войне США и Израиля против Ирана пять стран региона обязаны выплатить республике компенсации.

    «Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», – приводит агентство Tasnim слова дипломата на заседании СБ ООН.

    По словам Иравани, эти пять стран своими действиями на международном уровне нарушили свои международные обязательства перед Ираном.

    «Они должны в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб в результате их противоправных действий на международном уровне», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда. В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки, если последний этого захочет.


    14 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке

    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер озвучил свои идеи во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.

    «Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Инициатива включает отстаивание принципа мирного сосуществования и уважение государственного суверенитета стран региона. Кроме того, предложения Пекина предусматривают поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.

    При этом китайский план по урегулированию конфликта между США и Ираном во многом повторяет ранее предложенную инициативу Пекина по Украине.

    13 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Стармер не поддержал американскую блокаду Ормузского пролива
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.

    Как заявил Стармер в эфире BBC Radio, Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива, объявленную президентом США Дональдом Трампом, передает Politico.

    Он подчеркнул, что его приоритет – восстановление свободного судоходства через этот важный маршрут. «Мы не поддерживаем блокаду», – отметил Стармер.

    Премьер отметил, что обеспокоен последствиями конфликта для жителей Британии, которые, по его словам, «очевидно, не причастны» к событиям и не должны «платить за это». Он также уточнил, что у Британии есть возможности по тралению мин, но отказался раскрывать детали операций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, в онлайн-обращении не выразил прямого несогласия с блокадой, но подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться дипломатическим путем. Он объявил о намерении организовать конференцию с участием стран, желающих поддержать «мирную многонациональную миссию» для восстановления свободы навигации в районе пролива.

    Трамп на своей платформе Truth Social объявил о намерении блокировать все суда, пытающиеся войти или покинуть Ормузский пролив, после провала первых переговоров США и Ирана на выходных. Стармер, отвечая на вопросы, отказался обвинять США в росте цен, заявив, что, по его мнению, основная причина подорожания для британских потребителей – действия Ирана по ограничению прохода судов через Персидский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о планах перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Представители Соединенных Штатов не достигли мирного соглашения с иранской стороной.

    Центральное командование американских вооруженных сил назначило начало морской блокады на 13 апреля.

    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    14 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава испанского правительства Педро Санчес обратился к Пекину с призывом использовать дипломатическое влияние для урегулирования военного противостояния между США, Израилем и Ираном.

    Испания призвала Китай вмешаться, чтобы помочь положить конец американо-израильской войне с Ираном, что подчеркивает ее напряженные отношения с администрацией Трампа, передает Bloomberg.

    «Мне кажется очень трудным найти других собеседников, которые могут распутать эту ситуацию, возникшую в Иране и в Ормузском проливе, помимо Китая», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в Пекине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Испанский премьер отметил, что любые усилия Китая по прекращению войны не только приветствуются, но и крайне необходимы. Испания стала одной из европейских стран, наиболее решительно выступающих против военных операций, которые Санчес открыто считает незаконными. Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвующих в конфликте, и не позволяет Вашингтону использовать две базы на испанской территории для этих целей.

    Си Цзиньпин высоко оценил позицию Санчеса, отметив, что в мире, охваченном хаосом и разрушением международных норм, Испания и Китай готовы стоять на правильной стороне истории. Санчес находится в Пекине с четвертым визитом за последние три года. В понедельник, выступая в Университете Цинхуа, он попросил Китай сделать больше для прекращения конфликтов, таких как на Украине или в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался разрешить использование военных баз страны для операций США.

    Пекин ранее потребовал немедленного прекращения американо-израильских ударов по территории Исламской Республики.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Мадрид к совместной защите справедливого международного устройства.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    13 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети фото столицы ОАЭ.

    «Абу-Даби», – подписал он фото мечети шейха Заида, снятое с высоты, в соцсети  Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

    Информации о визите Дмитриева в ОАЭ или Абу-Даби не было.

    Ранее в этот день Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса, а также указал на то, что отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца. Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».


    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации