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В Польше заявили о прослушке экс-премьера страны Моравецкого спецслужбами
RMF: Спецслужбы Польши прослушивали экс-премьера страны Моравецкого с помощью ПО Pegasus
Член партии «Право и Справедливость» Матеуш Моравецкий подвергся прослушке спецслужб Польши, когда занимал пост премьер-министра страны (2017-2023), сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственное расследование.
По данным радиостанции, спецслужбы, контролируемые в те годы главой МВД Польши Мариушем Каминьским, следили за 30 политиками партии, передает ТАСС.
Слежка была установлена в том числе за главой правительства, сообщает RMF. Спецслужбы прослушивали телефонные разговоры Моравецкого помощью израильского программного обеспечения Pegasus, агентов интересовала его недвижимость.
Сам Каминьский отверг обвинения в слежке. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он заявил, что итоги расследования радиостанции являются вымыслом.
В субботу сообщалось, что экс-глава МВД Польши в правительстве Моравецкого Каминьский задержан в президентском дворце в Варшаве.