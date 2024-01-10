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Экс-глава МВД Польши задержан в президентском дворце в Варшаве
Экс-глава МВД Польши в правительстве Моравецкого Каминьский задержан в президентском дворце в Варшаве
Мариуш Каминьский, который занимал пост главы МВД Польши в правительстве Матеуша Моравецкого, и его заместитель Мачей Вонсик задержаны в президентском дворце в Варшаве, сообщил замминистра внутренних дел Чеслав Мрочек.
Как пишет Rzeczpospolita, Каминьский и Вонсик были «осуждены окончательным приговором» и задержаны по решению суда. В президентский дворец их пригласил президент страны Анджей Дуда, там Каминьский и Вонсик заявили, что невиновны, законно помилованы президентом и намерены выполнять свои парламентские обязанности, хотя их мандаты были приостановлены, передает РИА «Новости».
Восемь лет назад чиновников приговорили к тюремному заключению за превышение полномочий. Однако они вошли в парламент и стали членами правящей партии «Право и справедливость», пока приговор вступал в силу. Дуда помиловал их, хотя подобное действие не предусмотрено для лиц, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Поскольку у власти были союзники Каминьского и Вонсика, ход делу не дали, хотя решение Дуды успешно оспорили.
Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Каминьский и Вонсик осуждены, им запрещено занимать государственные должности. Дуда настаивает, что они помилованы.
Напомним, в конце 2023 года Сейм отказал правительству Моравецкого в доверии. Депутаты проголосовали за вотум доверия правительству Дональда Туска, недавнего лидера оппозиции. После этого между президентом и парламентом Польши началась борьба за телевидение и радио.