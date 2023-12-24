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Президент и парламент Польши устроили борьбу за телевидение и радио
В ответ на увольнения руководства государственных телевидения и радио Польши Дуда ветировал закон об их финансировании
После того, как новое правительство уволило руководство государственных СМИ, президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон об их финансировании.
Новые власти Польши захотели сменить руководство государственных СМИ, министерство культуры и национального наследия сообщило об увольнениях председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательных советов, передает РИА «Новости».
Дуда заявил, что смена руководства государственных СМИ Польши новым правительством Дональда Туска является анархией, передает «Прайм» со ссылкой на ZET.
После этого Дуда в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что решил ветировать «околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 млрд злотых (более 762 млн долларов) на государственные СМИ». Дуда заявил, что таким образом предотвращает «грубое нарушение Конституции и принципов демократического правового государства». По его словам, «общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить». В сложившейся ситуации он считает «финансирование государственных СМИ с помощью околобюджетного закона» парламентским большинством неприемлемым.
Сейчас вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы.
Напомним, депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Дональда Туска, недавнего лидера оппозиции.