Президент и парламент Польши устроили борьбу за телевидение и радио

В ответ на увольнения руководства государственных телевидения и радио Польши Дуда ветировал закон об их финансировании

Tекст: Антон Антонов

Новые власти Польши захотели сменить руководство государственных СМИ, министерство культуры и национального наследия сообщило об увольнениях председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательных советов, передает РИА «Новости».

Дуда заявил, что смена руководства государственных СМИ Польши новым правительством Дональда Туска является анархией, передает «Прайм» со ссылкой на ZET.

После этого Дуда в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что решил ветировать «околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли 3 млрд злотых (более 762 млн долларов) на государственные СМИ». Дуда заявил, что таким образом предотвращает «грубое нарушение Конституции и принципов демократического правового государства». По его словам, «общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить». В сложившейся ситуации он считает «финансирование государственных СМИ с помощью околобюджетного закона» парламентским большинством неприемлемым.

Сейчас вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы.

Напомним, депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Дональда Туска, недавнего лидера оппозиции.