Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах
Путин: Россия дорожит надежным союзом с Таджикистаном
Москва придает большое значение союзническим отношениям с Таджикистаном, которые активно развиваются по всем направлениям, включая вопросы безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит», – заявил Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин также отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно по всем направлениям, подчеркнув согласие с мнением Эмомали Рахмона, передает РИА «Новости».
«В области безопасности, обороны мы проводим постоянную работу, имея ввиду и ту непростую ситуацию, которая складывается в регионе», – заявил Путин.
Ранее Путин прибыл в Душанбе в среду с трехдневным рабочим визитом.
Президент России начал свой визит с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.
Путин и Рахмон провели переговоры с глазу на глаз во Дворце нации в Душанбе.