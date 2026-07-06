Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Сербский министр Попович заявил об отказе Белграда вводить санкции против России
Сербия, несмотря на огромное давление, никогда не введет санкции против России, заявил министр правительства республики Ненад Попович, выступая на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром».
Сербское правительство категорически отвергает возможность присоединения к антироссийским рестрикциям, передает ТАСС.
Выступая на полях международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, министр Ненад Попович подчеркнул неизменность курса. «Мы не вводили и никогда не введем санкции против России, мы терпим огромное давление, доходит до реальных угроз, политических, но мы стойкие и знаем, кто наши друзья», – заявил политик.
Глава ведомства также отметил, что Европейский союз остается основным экономическим партнером республики, однако ситуация постепенно трансформируется. По его словам, энергетический сектор государства во многом опирается на поставки из России. Попович добавил, что российские газовые контракты отличаются максимальной надежностью и предлагают наиболее выгодные условия для потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сербский министр Ненад Попович поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности страны.