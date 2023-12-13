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    13 декабря 2023, 11:10

    Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива

    Отказаться от российского ядерного топлива для США намного тяжелее, чем от нефти

    Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    США планируют запретить импорт российского урана на двадцать лет вперед. При этом Штаты сейчас полностью зависят от импортного ядерного топлива. Последствия для атомного рынка от такого эмбарго могут оказаться даже более тяжелыми, чем для мирового нефтяного рынка, считают эксперты.

    Проект закона о запрете импорта низкообогащенного урана российского происхождения до 2040 года одобрен Палатой представителей Конгресса США, сообщают информагентства. Законопроект предлагает запретить закупку урана, который был произведен в России или одним из зарегистрированных в России предприятий.

    Однако главный пункт законопроекта в другом: в нем предлагается прописать возможность снять запрет, если других источников поставок не найдется или «ради национальных интересов США». Сделать это могут совместно министр энергетики США по согласованию с Госдепом и министром торговли. Более того, Минэнергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством.

    Если этот закон будет принят, то больше всех пострадают сами Штаты. «Россия все-таки остается критически важным поставщиком ядерного топлива в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Если США так резко вмешаются в атомный сектор, последствия будут более тяжелыми и сложными, чем последствия для мирового нефтяного рынка после введения нефтяных санкций. Атомный рынок в большей степени ориентирован на долгосрочные контракты, чем нефтяной. Кроме того, атомный сектор имеет более высокую концентрацию, и это проблема.

    Россия на мировом нефтяном рынке контролирует 11-12% добычных мощностей в мире, а на рынке услуг по обогащению урана Россия занимает более 40%.

    Для рынка ядерного топлива это может быть игра с совершенно непредсказуемыми последствиями в первую очередь для самого американского рынка», – считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    Когда-то давно Соединенные Штаты были лидером в атомной энергетике и наравне с Советским Союзом контролировали большую часть сферы обогащения урана и фабрикации ядерного топлива. Но ситуация уже давно другая.

    По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, ежегодно для работы американских ядерных реакторов требуется 17 тыс. тонн урана, но добыча урана в самих Штатах в прошлом году составила менее 100 тонн. В США остался действующим только один завод по обогащению урана в штате Нью-Мексико, и он принадлежит европейскому консорциуму Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды). Все сырье – импортное. США вынуждены импортировать топливо, в частности, у Urenco, которая поставляет топливо в США с европейских заводов, и у Росатома.

    По словам эксперта, попытка ограничить столь крупного игрока на атомном рынке как Россия неизбежно приведет к росту издержек и цен на топливо во всем мире, и больше всех вынуждены будут платить именно американские потребители.

    «Мы может увидеть ситуацию, схожую с ситуацией на нефтяном рынке, когда российская нефть стала продаваться с дисконтом после введения санкций. Новый потребитель будет заключать контракты на поставку российского ядерного топлива с дисконтом. Но так как цены в мире вырастут очень серьезно, то даже с дисконтом наше топливо будет стоить выше тех цен, которые есть сейчас.

    Фактически за эти санкции заплатит американский потребитель, который будет платить самую высокую цену»,

    – рассуждает Кондратьев.

    При этом, в отличие от нефтяного рынка, на атомном рынке вряд ли появятся посредники, трейдеры, которые будут перепродавать российское ядерное топливо американским компаниям.

    «Это другой рынок, где сложно осуществлять трейдерскую деятельность. Учитывая масштабы американского рынка, они будут носиться по всему рынку и пытаться найти других поставщиков. Сейчас это выглядит практически невыполнимой задачей. Потому что на поставки топлива действуют долгосрочные контракты на десятилетия. Найти на рынке потребителей, которые будут готовы переуступить свои объемы американцам, мне кажется, будет очень сложно. Та структура мощностей, которая есть сейчас, не подразумевает возможности выбора. Он был возможен в начале 1990-ч, но с тех пор многое изменилось. В западном мире сейчас нет такого профицита мощностей», – считает эксперт Института энергетики и финансов.

    США сложно рассчитывать даже на своих друзей – европейцев. «Сейчас Франция не снабжает себя в полной мере, и зависит от поставок из той же России.

    Если французские компании начнут работать на американский рынок, то это будет означать еще большую зависимость французских потребителей от России.

    Я не уверен, что французское правительство пойдет на это, а США будут готовы к такому варианту развития событий», – говорит Кондратьев.

    В азиатских странах, в той же Индии, опять же присутствует Росатом. В Китае есть много собственных мощностей, но США договориться с Пекином будет очень непросто.

    «Я не верю, что произойдет такое глобальное перераспределение, когда все соглашаются поставлять уран в Соединенные Штаты, чтобы заместить поставки из России, и все это проходит относительно быстро и по плану», – считает отраслевой эксперт.

    Поэтому эти потенциальные санкции больше похожи на элемент политического торга внутри Соединенных Штатов между разными политическими силами. «Генерирующие компании, которые эксплуатируют атомные станции в США, обычно поддерживают республиканцев. Демократическая партия скорее получает поддержку от компаний, занимающихся возобновляемой энергией. Вероятно, демократы пытаются здесь разыграть «российскую карту», что они делают в последние годы часто, и ввести санкции против российской атомной отрасли. Их политические оппоненты, чтобы не быть обвиненными в симпатиях к России, вынуждены часто поддерживать самые странные антироссийское меры. Поэтому потенциально это может привести к тому, что такие санкции будут приняты», – не исключает Сергей Кондратьев.

    Однако наиболее вероятный сценарий таков: на уровне Конгресса решение по политическим причинам будет принято, но дальше администрация США будет действовать рационально и заморозит или приостановит действие этих ограничений, добавляет эксперт. Такой сценарий разыгрывался уже не раз.

    И все же эксперт не исключает, что в администрации США что-то пойдет не так, и санкции действительно начнут действовать. Но в этом случае велика вероятность, что через какое-то время – условно, год – они будут приостановлены.

    Особенность атомной отрасли состоит в том, что имеются большие запасы ядерного топлива на несколько месяцев или даже лет вперед. И само топливо заливается в реакторы раз в несколько месяцев. Поэтому к быстрому закрытию АЭС в США введение санкций не приведет, они продолжат закупать запасенное топливо, просто по более высокой цене. А когда запасы закончатся, власти США смогут отменить запрет на импорт российского топлива. Не случайно такая возможность в законопроекте четко прописана.

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    Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива

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