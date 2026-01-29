Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным
Президент России Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность создания полноценного палестинского государства.
Открывая переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, российский лидер отметил, что стороны неоднократно обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и совместные усилия по улучшению гуманитарного положения в секторе Газа, передает ТАСС.
Путин заявил: «Но, конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире безопасности с Израилем».
В четверг Владимир Путин встретил в Кремле президента ОАЭ, который прибыл в Москву с официальным визитом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Объединённые Арабские Эмираты являются главным торговым партнёром России среди арабских государств.