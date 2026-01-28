Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главами российской еврейской общины
Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями российской еврейской общины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент примет у себя руководителей еврейской общины, включая главного раввина России Берла Лазара и Александра Бороду, президента Федерации еврейских общин России, пояснил Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что встреча приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который был накануне.
«День важный, и Путин традиционно общается с руководителями еврейской общины», – заключил представитель Кремля.
В апреле 2025 года Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара за заслуги в деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями.